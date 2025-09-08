खेल

एशिया कप : शास्त्री ने टीम इंडिया को बताया अनुभव और क्षमता के सही मिश्रण का उदाहरण

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 08, 2025, 11:03 AM

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने एशिया कप 2025 को लेकर कप्तान सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया पर भरोसा जताया है। शास्त्री के मुताबिक यह भारतीय टीम अनुभव और क्षमता के सही मिश्रण का उदाहरण है।"

पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा, "सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में और शुभमन गिल के उप-कप्तान के रूप में युवा नेतृत्व की कला में निपुणता के साथ, यह भारतीय टीम अनुभव और क्षमता के सही मिश्रण का उदाहरण है।"

उन्होंने कहा, "जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता लाते हैं। तिलक वर्मा और हर्षित राणा जैसे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी टीम में जोश और गहराई लाते हैं। एशिया कप 2025 वह कसौटी होगी, जहां उनकी काबिलियत की परीक्षा होगी। मुझे विश्वास है कि यह टीम, सूर्य के शांत लेकिन आक्रामक नेतृत्व में अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए भारतीय क्रिकेट के लिए नए मानक स्थापित करेगी।"

एशिया कप के 17वें संस्करण में आठ टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। इन्हें दो ग्रुप में विभाजित किया गया है। ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग हिस्सा ले रही हैं।

भारतीय टीम अपने ग्रुप-ए अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी। टीम इंडिया का पहला मुकाबला यूएई से होगा। इसके बाद भारतीय टीम 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी। 19 सितंबर को टीम इंडिया का मुकाबला ओमान से होगा।

अगर भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर-4 और फाइनल तक पहुंचती हैं, तो दोनों देशों के बीच तीन बार मुकाबला खेला जा सकता है।

एशिया कप 2025 का लीग चरण 9 सितंबर से खेला जाएगा, जिसमें दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमों को अगले दौर में प्रवेश मिलेगा। 20 सितंबर से सुपर-4 चरण की शुरुआत होगी, जिसमें शीर्ष दो टीमें 28 सितंबर को दुबई में फाइनल खेलेंगी।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...