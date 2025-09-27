एशिया कप : श्रीलंका ने जीता टॉस, भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, देखें प्लेइंग इलेवन

दुबई, 26 सितंबर (आईएएनएस)। भारत और श्रीलंका के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप सुपर-3 का आखिरी मैच खेला जा रहा है। श्रीलंका के कप्तान चरिथ असालंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।

चरिथ असालंका ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। हम जानते हैं कि हम फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मैच है। यह एक अच्छी पिच है और हम उन्हें 170-175 के स्कोर पर रोकना चाहते हैं। हमने एक बदलाव किया है। चमिका करुणारत्ने की जगह जनिथ लियांगे को टीम में शामिल किया गया है।"

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम असल में पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले मैच में कैच छूटे, यह खेल का हिस्सा है । हमने दो बदलाव किए हैं, बुमराह और शिवम दुबे बाहर हैं, अर्शदीप और हर्षित को टीम में शामिल किया गया है।"

इस मैच के परिणाम का एशिया कप के फाइनल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। श्रीलंका सुपर-4 के अपने शुरुआती दोनों मैच बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ हारकर फाइनल की रेस से बाहर है। फाइनल 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है।

भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 31 टी20 मैच खेले गए हैं। भारतीय टीम 21 मैचों में विजेता रही है, जबकि 9 मैच श्रीलंका ने जीते हैं। एक मैच का परिणाम नहीं निकला है।

भारत की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

श्रीलंका प्लेइंग इलेवन

पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), जेनिथ लियांगे, कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, महीश तिक्षाणा, नुवान तुषारा

