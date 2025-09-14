खेल

एशिया कप : श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया, 32 गेंद पहले जीता मुकाबला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 14, 2025, 12:28 AM

अबू धाबी, 13 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के एक अहम मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को हरा दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए 140 रन का लक्ष्य मिला था। श्रीलंका ने 32 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

140 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम ने 13 के स्कोर पर कुसाल मेंडिस का विकेट खो दिया। वह 3 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद पाथुम निसांका और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कामिल मिशारा ने दूसरे विकेट के लिए 52 गेंद पर 95 रन की तेज साझेदारी कर मैच का पलड़ा श्रीलंका की तरफ पूरी तरह मोड़ दिया। यहां से बांग्लादेश के लिए वापसी की उम्मीद खत्म हो गई और मैच में सिर्फ औपचारिकता रह गई। निसांका 34 गेंद पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 50 रन बनाकर आउट हुए।

निसांका के आउट होने के बाद श्रीलंका को कुसाल परेरा (9), दासुन शनाका (1) के रूप में दो झटके लगे, लेकिन छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान चरिथ असलांका ने 4 गेंद पर नाबाद 10 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। श्रीलंका ने 14.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 140 का लक्ष्य हासिल किया और बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। कामिल 32 गेंद पर 46 रन बनाकर नाबाद रहे।

बांग्लादेश के लिए महेदी हसन ने 2, मुस्तफिजुर रहमान और तंजिम हसन शाकिब ने 1-1 विकेट लिए।

इससे पहले, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम को दोनों सलामी बल्लेबाज शून्य के स्कोर पर लौट गए। तीसरा झटका 11, चौथा झटका 38 और पांचवां झटका कप्तान लिटन दास के रूप में 53 के स्कोर पर लगा। लिटन दास 26 गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हुए। लिटन दास का विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश की स्थिति बेहद खराब लग रही थी, लेकिन बाद के 10.1 ओवर में श्रीलंका एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सकी।

जाकेर अली और शमीम हुसैन ने 61 गेंद पर 86 रन की साझेदारी कर बांग्लादेश को 5 विकेट के नुकसान पर 139 तक पहुंचाया। जाकेर 34 गेंद पर 41 और शमीम 34 गेंद पर 42 रन बनाकर नाबाद रहे।

श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा ने 2, नुवान तुषारा और चमीरा ने 1-1 विकेट लिए।

--आईएएनएस

पीएके/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...