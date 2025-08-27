खेल

एशिया कप : सूर्या की अगुवाई वाली टीम इंडिया को सहवाग ने बताया 'सर्वश्रेष्ठ'

Aug 27, 2025, 04:53 AM
नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाले खेमे को एशिया कप 2025 की 'सर्वश्रेष्ठ टीम' बताया है। एशिया कप 9-28 सितंबर के बीच भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ बातचीत में सहवाग ने कहा, "हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। हमने अभी टी20 विश्व कप जीता। मुझे यकीन है कि हम एशिया कप 2025 की सर्वश्रेष्ठ टीम हैं। उम्मीद है कि हम एशिया कप जीतेंगे।"

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। सूर्यकुमार यादव आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। वह टी20 फॉर्मेट के एक शीर्ष खिलाड़ी हैं। मुझे यकीन है कि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमने पहले भी देखा है कि जब सूर्या ने कप्तानी संभाली, भारत ने कई टी20 मैच जीते। मुझे यकीन है कि हम एशिया कप भी जीतेंगे।"

इस अनुभवी बल्लेबाज ने अगले साल होने वाले विश्व कप से पहले भारतीय टीम के लिए एशिया कप के महत्व को स्वीकारा।

सहवाग ने कहा, "मुझे लगता है कि टी20 फॉर्मेट का यह एशिया कप हमारे टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी के लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। यह पता करने का मौका है कि किन नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए, किन-किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जा सकता है। मेरे विचार से, भारतीय टीम के लिए अपनी ताकत परखने का एशिया कप से बेहतर कोई मौका नहीं है।"

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी। टीम इंडिया इस दिन यूएई से भिड़ेगी, जिसके बाद 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मैच खेला जाना है। 19 सितंबर को टीम इंडिया का सामना ओमान से होगा।

इस टूर्नामेंट के ग्रुप-ए में भारत के साथ पाकिस्तान, ओमान और यूएई की टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग को रखा गया है।

--आईएएनएस

आरएसजी

