एशिया कप : सिर्फ दो देश, जिनके खिलाफ टी20 फॉर्मेट में भारत को मिली हार

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय टीम एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत बुधवार से करेगी। टीम इंडिया का पहला मैच यूएई से होगा।

भारत ने अब तक टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें सिर्फ दो ही देशों के हाथों उसे शिकस्त मिली।

एशिया कप 2016 में भारत एक भी मुकाबला नहीं हारा। उसने बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएई को शिकस्त दी थी। फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 8 विकेट से रौंदते हुए खिताब जीता।

एशिया कप 2022 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना ग्रुप मुकाबला पांच विकेट से जीता, जिसके बाद हांगकांग के खिलाफ 40 रन से जीत दर्ज की।

इसके बाद टीम इंडिया को पाकिस्तान के हाथों पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा गया।

4 सितंबर 2022 को पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 19.5 ओवरों में पांच विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया।

6 सितंबर 2022 को टीम इंडिया ने लगातार दूसरा मैच गंवा दिया। इस बार दुबई के मैदान पर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 173 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका ने एक गेंद शेष रहते मैच 6 विकेट से जीत लिया।

हालांकि, इसके बाद टीम इंडिया ने 8 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ 101 रन से बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन फाइनल में उसे जगह नहीं मिल सकी।

एशिया कप 2025 में कुल 8 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। ग्रुप-ए में भारत, यूएई, पाकिस्तान और ओमान की टीमें हैं, जबकि ग्रुप-बी में बांग्लादेश, हांगकांग, श्रीलंका और अफगानिस्तान को शामिल किया गया है।

भारतीय टीम 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी, जिसके बाद उसे 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ना है। इसके बाद 19 सितंबर को टीम इंडिया, ओमान को चुनौती देगी।

