एशिया कप : सिर्फ दो बल्लेबाज, जिनके नाम टी20 फॉर्मेट में शतक

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सिर्फ दो ही बल्लेबाजों के नाम शतक जड़ने का रिकॉर्ड है। इनमें एक विराट कोहली हैं, तो दूसरे बाबर हयात। संयोग ऐसा कि दोनों बल्लेबाजों के नाम 122 रन की पारी दर्ज है। आइए, इन पारियों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

विराट कोहली : भारत के इस दिग्गज बल्लेबाज ने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के विरुद्ध यह यादगार पारी खेली थी।

कोहली बतौर सलामी बल्लेबाज कप्तान केएल राहुल के साथ मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 12.4 ओवरों में 119 रन की साझेदारी हुई।

केएल राहुल 41 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कोहली ने 61 गेंदों में छह छक्कों और 12 चौकों की मदद से नाबाद 122 रन बनाए। इन बल्लेबाजों के दम पर भारत ने दो विकेट खोकर 212 रन जुटाए।

इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम निर्धारित ओवरों में आठ विकेट खोकर सिर्फ 111 रन ही बना सकी। इब्राहिम जादरान ने टीम के खाते में 64 रन जोड़े। वहीं, भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवरों में महज चार रन देकर पांच शिकार किए। भारत ने मुकाबला 101 रन से अपने नाम किया।

बाबर हयात : हांगकांग की तरफ से 19 फरवरी 2016 को ओमान के खिलाफ बाबर ने यह शानदार पारी खेली।

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओमान की टीम ने पांच विकेट गंवाकर 180 रन बनाए। टीम के लिए जतिंदर सिंह ने सर्वाधिक 42 रन जोड़े, जबकि आमिर अली ने नाबाद 32 रन की पारी खेली।

इसके जवाब में हांगकांग का खेमा निर्धारित ओवरों में सात विकेट खोकर 175 रन ही बना सका। भले ही टीम ने मैच गंवा दिया, लेकिन बाबर हयात ने 60 गेंदों में सात छक्कों और नौ चौकों की मदद से 122 रन की पारी खेलते हुए फैंस का भरपूर मनोरंजन किया। ओमान ने मुकाबला पांच रन से जीता।

