खेल

एशिया कप सुपर-4 : पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीत लिया गेंदबाजी का फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 24, 2025, 02:19 AM

अबू धाबी, 23 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 सुपर-4 का बेहद अहम मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है।

आगा ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। विकेट अच्छा लग रहा है, ज्यादा बदलाव नहीं होगा। हम बल्ले और गेंद से बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। यह एक नया मैच है, एक नई चुनौती है। हम आज के दिन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। टीम में कोई कोई बदलाव नहीं है।"

श्रीलंकाई कप्तान चरिथ असलांका ने कहा, "मैं भी यही करता। पिच अच्छी लग रही है, पहले बल्लेबाजी करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें कुछ क्षेत्रों में सुधार करने की जरुरत है। टीम में दो बदलाव किए गए हैं। तिक्षणा और करुणारत्ने को टीम में शामिल किया गया है। हमें लगा कि हमें एक अतिरिक्त गेंदबाज की जरुरत पड़ सकती है, इसलिए हमने एक ऐसा गेंदबाज लिया है, जो बल्लेबाजी भी कर सकता है।"

श्रीलंका और पाकिस्तान को सुपर-4 के अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। श्रीलंका को बांग्लादेश ने और पाकिस्तान को भारत ने हराया था। टूर्नामेंट में बने रहने और फाइनल की किसी भी संभावना को बनाए रखने के लिए दोनों ही टीमों के लिए इस मैच में जीत बेहद जरूरी है।

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक 23 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। पाकिस्तान 13 मैच जीती है। श्रीलंका को 10 मैचों में जीत मिली है। हालांकि पिछले 5 मैचों में श्रीलंका पाकिस्तान पर भारी पड़ी है और पांचों मैचों में जीत दर्ज की है।

श्रीलंका प्लेइंग इलेवन

पथुम निसांका, कुसाल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, चमिका करुणारत्ने, वानिंदु हसरंगा, महीश तिक्षाणा, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा

पाकिस्तान प्लेइंग इलेवन

सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

--आईएएनएस

पीएके/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...