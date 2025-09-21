खेल

एशिया कप सुपर-4 : बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 21, 2025, 02:47 AM

दुबई, 20 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप सुपर-4 के पहले मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश को जीत के लिए 169 रन की जरूरत थी। बांग्लादेश ने 19.5 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाकर 4 विकेट से जीत हासिल कर ली।

दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 169 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने तेज शुरुआत दी। हसन ने 45 गेंद पर 4 छक्के और 2 चौके की मदद से 61 रन की पारी खेल जीत की मजबूत नींव रखी। इसके बाद तौहीद ह्रदोय ने 37 गेंद पर 2 छक्के और 4 चौके की मदद से 58 रन की पारी खेल बांग्लादेश की जीत पर मुहर लगा दी। कप्तान लिटन दास ने 16 गेंद पर 23, जाकेर अली 4 गेंद पर 9 रन बनाकर आउट हुए।

श्रीलंकाई गेंदबाजों ने निराश किया। पूरी पारी के दौरान श्रीलंका के गेंदबाज कभी बांग्लादेश पर हावी होते हुए नजर नहीं आए। दासुन शनाका ने आखिरी ओवर में दो विकेट लेकर मैच में रोमांच लाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नुवान थुसारा महंगे रहे और 4 ओवर में 42 रन लुटाए और 1 विकेट लिया। दुश्मंथा चमीरा को 1 विकेट मिला। हसरंगा और शनाका को 2-2 विकेट मिले।

इससे पहले, बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। श्रीलंका ने पूर्व कप्तान दासुन शनाका के 37 गेंद पर 6 छक्के और 3 चौके की मदद से बनाए नाबाद 64 रन की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट पर 168 रन बनाए थे। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाजों पाथुम निसांका ने 15 गेंद पर 22 रन और कुसाल मेंडिस ने 25 गेंद पर 34 रन की पारी खेली थी। कप्तान चरिथ असलांका ने 12 गेंद पर 21 और कुसाल परेरा ने 16 गेंद पर 16 रन बनाए थे।

बांग्लादेश के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने एक बार फिर से श्रेष्ठ गेंदबाज की। बाएं हाथ के इस घातक गेंदबाज ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्होंने कुसाल परेरा, कामिंडु मेंडिस और हसरंगा के बड़े विकेट लिए। महेदी हसन ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 और तस्कीन अहमद ने 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट लिए।

--आईएएनएस

पीएके/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...