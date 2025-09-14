एशिया कप : पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया बल्लेबाजी का फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

दुबई, 14 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 के सबसे रोमांचक मुकाबले में दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम आमने-सामने है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं। विकेट धीमा लग रहा है। बस पहले बल्लेबाजी करके रन बनाना चाहते हैं। हम यहां लगभग 20 दिन से हैं और हालात के आदी हो गए हैं।"

भारतीय कप्तान सर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, और इससे खुश हैं। हमने सिर्फ एक पिच दूर खेला था, विकेट अच्छा था और रात में बल्लेबाजी के लिए बेहतर था। वहां नमी है, इसलिए ओस पड़ने की उम्मीद है। टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।"

टी20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर बहुत भारी है। दोनों देशों के बीच अब तक 13 मुकाबले खेले गए हैं। भारतीय टीम ने 10 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 3 मैच जीत सका है।

भारत और पाकिस्तान दोनों ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच जीते हैं। भारत ने यूएई को तो पाकिस्तान ने ओमान को हराया था।

भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे इस मैच को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चलती रही हैं। पहलगाम हमले के बाद इस मैच का बहिष्कार किए जाने की चर्चा थी, लेकिन अंतत: दोनों ही टीमें आमने-सामने हैं।

भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (डब्ल्यू), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद

