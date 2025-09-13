एशिया कप : पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से हराया

दुबई, 12 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में अपने सफर का आगाज जीत के साथ किया है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से हरा दिया।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। मोहम्मद हारिस के 43 गेंद पर 3 छक्के और 7 चौके की मदद से खेली गई 66 रन की पारी के दम पर पाकिस्तान ने 7 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए थे। हारिस के अलावा साहिबजादा फरहान ने 29, फखर जमान ने नाबाद 23, मोहम्मद नवाज ने 19 रन बनाए थे।

सईम अयूब 0, कप्तान सलमान अली आगा 0 पर आउट हुए जबकि हसन नवाज ने 9, फहीम अशरफ ने 8 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 2 रन बनाकर नाबाद रहे।

ओमान के लिए आमिर कलीम और शाह फैजल ने घातक गेंदबाजी की। कलीम ने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 जबकि फैजल ने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट लिए। मोहम्मद नदीम को 1 विकेट मिला था।

161 रन का पीछा करने उतरी ओमान की बल्लेबाजी बेहद निराशाजनक रही। ओमान 16.4 ओवर में सिर्फ 67 रन पर सिमट गई और मैच 93 रन के बड़े अंतर से हार गई। हमाद मिर्जा 27 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। आमिर कलीम ने 13, शकील अहमद ने 10 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका।

पाकिस्तान के स्पिनर ओमान पर भारी पड़े। सईम अयूब ने 2 ओवर में 8 रन देकर 2, सुफियान मुकिम ने 3 ओवर में 7 रन देकर 2, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट लिए। ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने 2 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट झटके। तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को 1 विकेट मिला।

मोहम्मद हारिस प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

पाकिस्तान और ओमान के बीच खेला गया यह पहला अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच था।

