एशिया कप : पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीत यूएई ने लिया गेंदबाजी का फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

दुबई, 17 सितंबर (आईएएनएस)। हां...नां...हां...नां करते करते पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मैच खेलने को तैयार हो गई है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे इस मुकाबले में यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।

यूएई के कप्तान ने कहा, "पहले गेंदबाजी करेंगे। मौसम जैसा है,ओस अहम भूमिका निभाएगी। उन्हें कम स्कोर पर रोकने की कोशिश करेंगे। करो या मरो का मुकाबला है। अबू धाबी में हमारा खेल अच्छा रहा था। आज पिच अलग है और मैच भी अलग है। टीम में बदलाव के तहत जवादुल्लाह बाहर और सिमरनजीत अंदर हैं।"

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे और उन्हें स्कोरबोर्ड पर दबाव में रखना चाहते थे। हमारे लिए एक बेहतरीन खेल खेलने का शानदार दिन है। युएई अच्छी टीम हैं। अगर हम अपनी रणनीति पर लंबे समय तक अमल करते हैं, तो हमारे पास किसी भी टीम के खिलाफ जीतने का मौका है। टीम में दो बदलाव किए गए हैं। सूफियान और फहीम नहीं खेल रहे हैं। हारिस और खुशदिल टीम में हैं।"

पाकिस्तान के लिए यह मैच बेहद अहम है। सुपर4 में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को हर हाल में यह मैच जीतना होगा। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में ओमान को हराया था, लेकिन भारत के खिलाफ उसे 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान इस मैच में जीत हासिल नहीं करती, तो एशिया कप से बाहर हो जाएगी।

यूएई के पास भी एशिया कप 2025 के सुपर4 में जगह बनाने का मौका है। यूएई को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ओमान पर मिली जीत ने सुपर4 में उसके लिए संभावना बनाई हुआ है। अगर यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ उलटफेर किया, तो वह सुपर4 में जगह बना लेगी।

दोनों देशों के बीच अब तक 2 मैच हुए, दोनों में पाकिस्तान विजयी रही है।

पाकिस्तान प्लेइंग इलेवन :

सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

यूएई प्लेइंग इलेवन :

अलीशान शराफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), आसिफ खान, मुहम्मद जोहैब, हर्षित कौशिक, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), ध्रुव पाराशर, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, जुनैद सिद्दीकी

