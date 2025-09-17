खेल

एशिया कप : पाकिस्तान बहिष्कार की धमकी के बाद यूएई के खिलाफ खेलने को तैयार कैसे हो गई?

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 17, 2025, 06:42 PM

दुबई, 17 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के खिलाफ मैच के दौरान 'नो हैंडशेक' विवाद के बाद पाकिस्तान ने आईसीसी से शिकायत की थी। अपनी शिकायत में पाकिस्तान ने कहा था कि 'नो हैंडशेक' में रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की भूमिका थी। पाकिस्तान ने पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने की मांग आईसीसी से की थी और ऐसा न होने की स्थिति में एशिया कप से बहिष्कार करने की धमकी दी थी। बुधवार को दुबई में पाकिस्तान एशिया कप में यूएई के खिलाफ उतरी है। रेफरी पाइक्रॉफ्ट को भी आईसीसी ने हटाया नहीं है। फिर, पाकिस्तान का खेलना संभव कैसे हुआ?

ईएसपीएनक्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई और पाकिस्तान मैच से पहले रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पीसीबी से भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान हुए विवाद के लिए माफी मांगी। पीसीबी के मुताबिक पाइक्रॉफ्ट ने गलतफहमी को विवाद का कारण बताया।

पीसीबी ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों और कप्तान सलमान अली आगा के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बैठक में पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा, कप्तान आगा और कोच हेसन पाइक्रॉफ्ट से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईसीसी से वसीम खान भी मौजूद थे।

पाइक्रॉफ्ट के माफी मांगने के बाद पीसीबी ने यूएई के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खेलने की अनुमति दी।

पाकिस्तान-यूएई का मैच शुरू हुआ। मैच 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ। टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे न होकर 8:30 में हुआ और मैच 8 बजे की जगह 9 बजे शुरू हुआ।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से यह दावा करते हुए एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने की मांग की थी कि उन्होंने ने ही पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि टॉस के समय कप्तानों के बीच हाथ नहीं मिलाया जाएगा। हालांकि, आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शिकायत का अधिकार है, लेकिन रेफरी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। आईसीसी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाने पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था।

--आईएएनएस

पीएके/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...