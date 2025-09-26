खेल

एशिया कप : पाकिस्तान बांग्लादेश को जीत के लिए 136 रन का लक्ष्य दिया

Sep 26, 2025, 05:40 AM

दुबई, 25 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 के सुपर-4 का बेहद अहम मुकाबला दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 136 रन का लक्ष्य दिया है।

पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। 4 के स्कोर पर टीम ने साहिबजादा फरहान के रूप में अपना पहला विकेट गंवाया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए सईम अयूब एक बार फिर फ्लॉप रहे और बिना खाता खोले आउट हो गए। विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा। फखर जमान 13, कप्तान आगा 19 और हुसैन तलत 3 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान 49 के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा चुका था।ऐसा लग रहा था कि स्कोर मुश्किल से 100 के आसपास पहुंचेगा।

विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस ने 23 गेंद पर 31, शाहीन अफरीदी ने 13 गेंद पर 19 और पिछले मैच के हीरो मोहम्मद नवाज ने 15 गेंद पर 25 और फहीम अशरफ ने 9 गेंद पर 14 रन की पारी खेल टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए।

बांग्लादेश के लिए तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट झटके। महेदी हसन ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 और रिशाद हुसैन ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। मुस्तफिजुर रहमान ने 4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट निकाला।

बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट में अब तक अच्छा खेल दिखाया है। अगर टीम का टॉप ऑर्डर चला तो 136 का लक्ष्य हासिल करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा।

बता दें कि बांग्लादेश नियमित कप्तान लिटन दास के बिना खेल रही है। लिटन अभ्यास सत्र के दौरान इंजर्ड हो गए थे। वह भारत के खिलाफ बुधवार को हुई मैच में भी टीम का हिस्सा नहीं थे। उनकी जगह जाकिर अली टीम की कप्तानी कर रहे हैं।

