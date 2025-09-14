एशिया कप : ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल' में जीत का 'दीपक' जला गए कुलदीप, फिरकी में फंसा पाकिस्तान

दुबई, 14 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में रविवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से पटखनी दी। भारतीय टीम की इस सफल 'व्हाइट बॉल' ऑपरेशन के हीरो बाएं हाथ के करिश्माई स्पिनर कुलदीप यादव रहे। 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लेने और पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले कुलदीप यादव को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

पुरस्कार लेने के बाद कुलदीप यादव ने कहा, "मेरे पास अपनी योजनाएं थीं और मैंने उन्हें लागू किया। पहली गेंद से ही विकेट लेने की मानसिकता के साथ गेंदबाजी की। मैं ये नहीं देखता बल्लेबाज कौन है, बस गेंदबाजी पर ध्यान देता हूं। मैं कभी-कभी ज्यादा विविधता लाने की कोशिश करता हूं। मुझे गेंदबाजी पर अभी भी काम करना है।"

मैच की बात करें तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जिसे भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह गलत साबित कर दिया। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की तिकड़ी के सामने पाकिस्तान 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन बना सकी। अगर नौंवे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए शाहीन अफरीदी ने 16 गेंद पर 4 छक्के लगाते हुए नाबाद 33 रनों की पारी नहीं खेली होती तो, पाकिस्तान 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। साहिबजादा फरहान ने 44 गेंद पर 40 रन बनाए।

कुलदीप यादव के अलावा अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 और वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या सर्वाधिक महंगे रहे। 4 ओवर में 34 रन लुटाकर उन्हें 1 विकेट मिला था।

पाकिस्तान से मिले 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत की और शाहीन अफरीदी को पहली दो गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर अपनी क्लास दिखा दी। शर्मा ने 13 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन बनाए। गिल 7 गेंद पर 10, तिलक वर्मा 31 गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हुए। भारत के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंद पर नाबाद 47 रन बनाकर मैच फिनिश किया। उन्होंने छक्का लगातार जीत दिलायी। शिवम दुबे 10 रन पर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीता।

