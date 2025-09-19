एशिया कप : मोहम्मद नबी का विस्फोटक अर्धशतक, अफगानिस्तान ने श्रीलंका को जीत के लिए 170 का लक्ष्य दिया

अबू धाबी, 18 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के बेहद अहम मैच में मोहम्मद नबी ने विस्फोटक अर्धशतक लगाते हुए श्रीलंका के खिलाफ अफगानिस्तान की स्थिति मजबूत कर दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 170 रन का लक्ष्य दिया है।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की स्थिति बेहद खराब थी और टीम ने 12.1 ओवर में 79 रन पर अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। यहीं पर मोहम्मद नबी ने राशिद खान के साथ मोर्चा संभाला। दोनों के बीच सातवें विकेट के लिए 35 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी का आकर्षण राशिद खान रहे। वह 23 गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हुए। राशिद का जब विकेट गिरा उस समय अफगानिस्तान का स्कोर 17.1 ओवर में 114 रन पर 7 विकेट था। इसके बाद मोर्चा नबी ने संभाल लिया। 18 वें ओवर में वह शांत दिखे। 19 ओवर में नबी ने 17 रन बटोरे। 19 ओवर की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 7 विकेट पर 137 रन था। नबी 15 गेंद पर 29 रन बनाकर खेल रहे थे।

20वां ओवर लेकर डुनिथ वेल्लालेग आए। नबी ने इस ओवर में लगातार 5 छक्के लगाए। इस दौरान 20 गेंद पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। आखिरी गेंद पर दो रन लेने की कोशिश में वह रन आउट हो गए। आखिरी ओवर में 32 रन बने। नबी ने 22 गेंद पर 6 छक्के और 3 चौके की मदद से 60 रन की यादगार पारी खेल अफगानिस्तान का स्कोर 8 विकेट पर 169 तक पहुंचा दिया।

इससे पहले, अफगानिस्तान को एक बार फिर निराशाजनक शुरुआत मिली। रहमानुल्लाह गुरबाज 14 और सेदिकुल्लाह अटल 18 रन बनाकर आउट हुए। करीम जन्नत को प्रमोट कर तीसरे स्थान पर भेजा गया था, लेकिन वह 3 गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। इब्राहिम जादरान ने 27 गेंद पर 24 रन बनाए। दरवेश रसूली 9 और अजमतुल्ला उमरजई 6 रन बनाकर आउट हुए। नूर अहमद 6 रन बनाकर नाबाद रहे।

श्रीलंका के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा ने अफगानिस्तान की बल्लेबाजी कमर तोड़ दी। 31 साल के इस गेंदबाज ने 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लिए। तुषारा ने गुरबाज, अटल, जन्नत और राशिद खान के अहम विकेट लिए।

अफगानिस्तान के लिए इस मैच में जीत बेहद अहम है। सुपर4 में जगह बनाने के लिए अफगानिस्तान को श्रीलंका पर बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। 170 का विजयी स्कोर श्रीलंका के लिए आसान नहीं होने वाला है।

--आईएएनएस

पीएके/