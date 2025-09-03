एशिया कप में बिना किसी स्पॉन्सर के उतर सकती है भारतीय क्रिकेट टीम

नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। भारतीय टीम का प्रायोजक बनने के लिए दिग्गज कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। स्पॉन्सर कीमत हर बार पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ती है। लेकिन, एशिया कप 2025 में भारतीय टीम बिना किसी स्पॉन्सर के उतर सकती है।

भारतीय टीम की जर्सी पर किसी भी कंपनी का लोगो दिखने की संभावना बेहद कम है।

लगभग दो साल से भारतीय क्रिकेट टीम की प्रायोजक 'ड्रीम इलेवन' थी। भारत सरकार ने एक विधेयक लाकर बेटिंग के दायरे में आने वाली कंपनियों को बैन कर दिया है। सरकार के इस निर्णय के साथ ही 'ड्रीम इलेवन' भारतीय टीम का प्रायोजक बनने की योग्यता खो बैठी और निश्चित समय से पूर्व ही उसे पीछे हटना पड़ा। ड्रीम इलेवन ने 2023 में 2026 तक के लिए प्रयोजक अधिकार 358 करोड़ में हासिल किया था।

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। टूर्नामेंट की शुरुआत में एक सप्ताह का समय बचा हुआ है। भारतीय टीम इवेंट के लिए 4 सितंबर को यूएई रवाना होगी। ऐसे में भारतीय टीम की जर्सी पर एशिया कप के दौरान किसी कंपनी का लोगो दिखने की संभावना बहुत कम है।

बीसीसीआई ने भारतीय टीम के नए स्पॉन्सर को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगलवार को बोर्ड ने इससे संबंधित नोटिस जारी किया। रुचि पत्र खरीदने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है और बोली जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है।

नए टीम प्रायोजक के लिए रुचि पत्र आमंत्रित करते हुए बीसीसीआई ने स्पष्ट किया कि अल्कोहल ब्रांड, सट्टेबाजी या जुआ सेवाएं, क्रिप्टोकरेंसी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, तंबाकू ब्रांड, या कोई भी उत्पाद या सेवा जो सार्वजनिक नैतिकता को ठेस पहुंचा सकती है, बोली लगाने के योग्य नहीं हैं।

एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाना है। ऐसे में बहुत कम संभावना है कि ड्रीम इलेवन की जगह कोई नया स्पॉन्सर एशिया कप के दौरान भारतीय टीम को मिले।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भी भारतीय टीम बिना किसी स्पॉन्सर के उतरी थी।

