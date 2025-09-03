एशिया कप में अभिषेक के अलावा पांच गेंदबाजी विकल्प टीम इंडिया के लिए होंगे आदर्श : इरफान पठान

नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान का मानना है कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में पांच गेंदबाजी विकल्पों के साथ उतर सकती है, साथ ही अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग कर सकते हैं। इरफान के अनुसार भारत के लिए यह आदर्श संयोजन हो सकता है।

इरफान का मानना है कि भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती के साथ-साथ ऑलराउंडर अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा के साथ उतर सकती है। बता दें कि अभिषेक शर्मा दाएं हाथ के स्पिनर हैं।

पठान ने 2025 एशिया कप के आधिकारिक प्रसारक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा आयोजित एक वर्चुअल ग्रुप इंटरेक्शन में आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “मेरे हिसाब से, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, और फिर अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या के रूप में दो ऑलराउंडर, जो पांच गेंदबाजी विकल्प बनाते हैं। अर्शदीप हमारे नंबर एक गेंदबाज रहे हैं। इनके साथ अभिषेक शर्मा गेंदबाजी आक्रमण को संतुलित और धारदार बनाते हैं।"

इरफान पठान ने कहा कि हमारे पास अक्षर और हार्दिक के रूप में दो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। दोनों शीर्ष सात में खेल सकते हैं। अक्षर फ्लोटिंग गेंदबाजी करते हैं, वहीं हार्दिक फिनिशर के रूप में शानदार हैं। जब आपके पास दो ऑलराउंडर हों, जो अच्छी बल्लेबाजी करते हों और चार ओवर गेंदबाजी दे सकें, तो आप मैच को संभाल सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से टीम का संयोजन कर सकते हैं।

दिग्गज क्रिकेटर ने कहा, हमारी टीम मजबूत दिख रही है, लेकिन भारत को प्लेइंग इलेवन में आठवें नंबर के खिलाड़ी पर फैसला करना होगा। तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर शिवम दुबे उस स्थान के लिए एक विकल्प हो सकते हैं। तेज गेंदबाज हर्षित राणा और स्पिनर कुलदीप यादव को भी उतारा जा सकता है।

उन्होंने कहा, जब ओस पड़े तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके तेज गेंदबाज तैयार रहें, क्योंकि आपको हार्दिक सहित कम से कम तीन गेंदबाजों की जरूरत होगी। कई विकल्पों की मौजूदगी में देखना होगा टीम किस रणनीति पर काम करेगी।

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। भारतीय टीम पाकिस्तान, यूएई और ओमान के साथ ग्रुप ए में है। भारतीय टीम का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई से है। 14 सितंबर को पाकिस्तान से और आखिरी ग्रुप मैच ओमान के साथ 19 सितंबर को है। टूर्नामेंट का प्रसारण टेन 1, टेन 5, टेन 3 हिंदी, टेन 4 तमिल और दस तेलुगु चैनलों और सोनी लिव पर होगा।

--आईएएनएस

