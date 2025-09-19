एशिया कप : करो या मरो वाले मैच में श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीत अफगानिस्तान ने किया बल्लेबाजी का फैसला

अबू धाबी, 18 सितंबर (आईएएनएस)। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे बेहद अहम मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। एशिया कप के सुपर 4 में जगह बनाने के लिए अफगानिस्तान को यह मैच बड़े अंतर से जीतना होगा।

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे। इस विकेट पर रन बनाना जरूरी है। यह एक जरूरी मैच है, हमें इसे सरल रखना होगा और बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा। यह एक नई पिच है। हम अबू धाबी में काफी खेल चुके हैं। 165+ का स्कोर अच्छा है। हमने कुछ बदलाव किए हैं गजनफर और नायब की जगह मुजीब और रसूली को शामिल किया गया है।"

श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलांका ने कहा, "मैं भी बल्लेबाजी करना ही पसंदा करता। हमने अपने मध्यक्रम की बल्लेबाजी के बारे में बात की है, हमारे पास दो शानदार ओपनर हैं और यह हमारे लिए फायदेमंद है। हमें अपने मध्यक्रम की बल्लेबाजी में सुधार करना होगा, हम बातों से ज्यादा अमल करना चाहते हैं। हमने एक बदलाव किया है तिक्षाणा की जगह वेल्लालेज को शामिल किया है।"

अफगानिस्तान के लिए एशिया कप सुपर 4 में जगह बनाने के लिए इस मैच में श्रीलंका के खिलाफ बड़े अंतर से जीत जरूरी है। अफगानिस्तान को अपने पहले मैच में हांगकांग के खिलाफ जीत मिली थी, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था। ग्रुप की दो टीमें श्रीलंका और बांग्लादेश अपने 2-2 मैच जीत चुकी हैं, जबकि हांगकांग बाहर हो गई है। अफगानिस्तान को लीग चरण से आगे जाने और बेहतर रन रेट हासिल करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी।

अफगानिस्तान प्लेइंग इलेवन :

सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जन्नत, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन :

पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (डब्ल्यू), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेल्लालेज, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा

