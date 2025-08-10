एशिया कप के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और फिनिशर के चयन पर ध्यान दें : प्रियांक पांचाल

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। एशिया कप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा जल्द होनी है। सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि टीम में किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। पूर्व क्रिकेटर प्रियांक पांचाल का मानना है कि फोकस सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों और फिनिशरों के चयन पर होना चाहिए। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाना है।

भारत ने आखिरी बार फरवरी 2025 में टी20 मैच खेला था। इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 4-1 से जीती थी। छह महीने के अंतराल के बाद एशिया कप के जरिए भारतीय टीम सबसे छोटे प्रारूप में वापसी करेगी। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने पिछली कुछ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में शीर्ष क्रम में जगह बनाई है।

टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, बी साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों के आईपीएल 2025 में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति के लिए एशिया कप 2026 के लिए बल्लेबाजी क्रम का चयन दिलचस्प हो सकता है।

प्रियांक पांचाल ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन में कहा, 'टीम के चयन के लिए हमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाज और सर्वश्रेष्ठ फिनिशर चुनें, बाकी बदलाव स्थिति के अनुसार हो सकते हैं।'

भारत एशिया कप ग्रुप ए के अपने मैच क्रमशः 10 और 14 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। ओमान के खिलाफ भारत का मैच 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है। ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग हैं। यह पहली बार है जब एशिया कप में आठ टीमें हिस्सा लेंगी।

प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर फोर चरण में आगे बढ़ेंगी, जहां शीर्ष दो टीमें 28 सितंबर को दुबई में खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगी। भारत एशिया कप का गत विजेता है। 50 ओवर के प्रारूप में हुए एशिया कप 2023 के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर खिताब जीता था।

--आईएएनएस

पीएके/एएस