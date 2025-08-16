एशिया कप के लिए गिल से ज्यादा उपयुक्त जायसवाल : आकाश चोपड़ा

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। एशिया के इस सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्त को हो सकती है। पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा है कि टी20 फॉर्मेट में शुभमन गिल से बेहतर यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं।

एशिया कप के लिए टीम घोषित करना मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के लिए एक मुश्किल चुनौती बन गई है। इसकी वजह हर स्लॉट के लिए विकल्पों की भरमार है। रिपोर्ट के मुताबिक यशस्वी जायसवाल की जगह भी निश्चित नहीं है।

पूर्व सलामी बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा, "मेरा मानना है कि एशिया कप के लिए शुभमन गिल की तुलना में यशस्वी जायसवाल ज्यादा उपयुक्त हैं और उन्हें मौका दिए जाने की संभावना ज्यादा है।"

अपने यूट्यूब चैनल पर आकाश ने कहा, "टीम के साथ तीसरा ओपनर रखना जरूरी है। हमें सोचना होगा कि अगर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन अपनी फॉर्म खो देंगे, तो कौन ओपनिंग करेगा। विश्व कप के लिए भी हमें तीसरे ओपनर को तैयार रखना होगा।"

उन्होंने कहा कि अगर चयनकर्ता शुभमन गिल और जायसवाल को लेकर संशय की स्थिति में हैं, तो मुझे लगता है कि आंकड़ों के मुताबिक जायसवाल आगे हैं। जिस तरह से वह टी20 खेलते हैं और टीम का डीएनए है, वह उस शैली से मेल खाते हैं। गिल, जो टेस्ट के कप्तान और वनडे में उपकप्तान हैं, उन्हें तीसरे ओपनर के रूप में चुनकर प्लेइंग इलेवन से बाहर रखना सही नहीं होगा।

अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति 19 अगस्त को एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगरकर कई कड़े फैसले ले सकते हैं। गिल के इंग्लैंड दौरे पर प्रदर्शन को देखते हुए नजरअंदाज करना और जायसवाल, जो टी20 में खुद को साबित कर चुके हैं, उन्हें बाहर रखना भी मुश्किल है। अगरकर के लिए कुछ भी आसान नहीं होने वाला है। हालांकि टी20 विश्व कप 2024 की टीम में गिल पर जायसवाल को प्राथमिकता दी गई थी, तब भी यही चयन समिति थी।

23 साल के जायसवाल ने 23 टी20 मैचों की 22 पारियों में 164.32 की स्ट्राइक रेट से 723 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 100 है। वहीं, गिल ने 21 टी20 मैचों में 139.28 की स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 126 है।

--आईएएनएस

पीएके/एएस