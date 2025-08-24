खेल

एशिया कप के बाद अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच होगी वनडे और टी20 सीरीज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 24, 2025, 10:27 AM

नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)। क्रिकेट फैंस के लिए सितंबर के महीने से रोमांचक दौर शुरू होने वाला है। पाकिस्तान-यूएई-अफगानिस्तान टी20 सीरीज, एशिया कप 2025, महिला वनडे विश्व कप का आयोजन होना है। इसी बीच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीमित ओवरों की सीरीज भी होगी। यह सीरीज एशिया कप के बाद आयोजित होगी।

सीमित ओवरों की सीरीज के लिए अफगानिस्तान बांग्लादेश की मेजबानी करेगा। सीरीज के दौरान तीन टी20 और तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। टी20 सीरीज 2, 3 और 5 अक्टूबर को आयोजित होगी। वहीं, वनडे सीरीज 8, 11 और 14 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।

सीरीज का आयोजन यूएई में होगा, जो अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने आगे कहा कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि एकदिवसीय मैच अबू धाबी के शेख जायेद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

सीरीज के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) के सीईओ नसीब खान ने एक बयान में कहा, "हमें इस बहुप्रतीक्षित सीरीज में बांग्लादेश की मेजबानी करने पर गर्व है। यह दौरा हमारी साझेदारी की मजबूती और तटस्थ स्थानों पर भी विश्व स्तरीय क्रिकेट अनुभव प्रदान करने की हमारी संयुक्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रशंसक रोमांचक मैचों और शीर्ष-स्तरीय प्रतिस्पर्धा का बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं।"

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सीईओ निजामुद्दीन चौधरी ने कहा, "मैं इस सीरीज की मेजबानी और उनके निरंतर सहयोग की भावना के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं।"

उन्होंने कहा, "हम यूएई में अफगानिस्तान के साथ होने वाली एक प्रतिस्पर्धी और रोमांचक सीमित ओवरों की सीरीज के लिए उत्सुक हैं। यह दौरा न केवल एशिया कप के बाद मूल्यवान प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत करता है, बल्कि हमारे दोनों क्रिकेट बोर्डों के बीच आपसी सम्मान और मजबूत संबंधों को भी दर्शाता है।"

एशिया कप में बांग्लादेश और अफगानिस्तान ग्रुप बी में हैं। दोनों का लीग चरण का मुकाबला 16 सितंबर को शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी में खेला जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...