खेल

एशिया कप के बीच सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी संयोजन तलाश रहे पाकिस्तानी कोच

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 12, 2025, 11:27 AM

दुबई, 12 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की टीम शुक्रवार से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पड़ोसी मुल्क अपना पहला मुकाबला ओमान से खेलेगा। पाकिस्तानी कोच माइक हेसन बैटिंग ऑर्डर को लेकर चिंतित हैं। कोच ने स्वीकारा कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप अभी भी विकसित हो रही है।

पाकिस्तान ने पिछले 13 में से 10 टी20 मैच अपने नाम किए हैं। इनमें से ज्यादातर जीत एक नए टॉप-6 बल्लेबाजी क्रम के साथ आईं, जिसमें अनुभवी जोड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं रहे। ऐसे में सलामी बल्लेबाज फखर जमान और सैम अयूब जैसे बल्लेबाजों को यह कमी पूरी करना पड़ी।

हेसन का मानना ​​है कि उनके बल्लेबाज अभी भी खुद को विकसित कर रहे हैं और क्रीज पर एक-दूसरे का साथ देना सीख रहे हैं।

कोच के मुताबिक पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइन-अप अभी भी विकसित हो रही है। खिलाड़ी आपस में क्रीज पर एक-दूसरे का साथ निभाना सीख रहे हैं।

उन्होंने कहा, "यह काफी हद तक एक विकसित होती बल्लेबाजी लाइन-अप है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका अगर दिन अच्छा हो, तो वह आपको मैच जिता सकते हैं, लेकिन इस समय वह इतनी शानदार फॉर्म में नहीं हैं, जितना हम चाहते हैं।"

पाक कोच ने कहा, "अहम बात यह है कि हम बैटिंग यूनिट के रूप में पूरी टीम के योगदान पर ज्यादा ध्यान देते, क्योंकि कभी-कभी 150 रन का स्कोर काफी होता है, तो कभी-कभी 190 रन का स्कोर भी काफी नहीं होता। इसलिए, एक बैटिंग यूनिट के रूप में आपको यह तय करना होगा कि मैच जीतने के लिए क्या जरूरी है।"

हेसन अभी भी सही बल्लेबाजी संयोजन की तलाश में हैं। कोच अपने गेंदबाजों, खासकर स्पिनर्स के हालिया प्रदर्शन से बेहद खुश हैं।

बाएं हाथ के गेंदबाज मोहम्मद नवाज को अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज में पाकिस्तान की जीत के दौरान 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया था, जबकि साथी स्पिनर अबरार अहमद और सुफियान मुकीम ने हालिया जीत के दौरान शानदार प्रदर्शन किया।

उन्होंने कहा, "पाकिस्तानी टीम की खूबसूरती यह है कि हमारे पास पांच स्पिनर हैं। हमारे पास मोहम्मद नवाज हैं, जो इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाज हैं। टीम में वापसी के बाद से पिछले छह महीनों में उनकी रैंकिंग इसी स्तर पर रही है। सैम अयूब अब दुनिया के शीर्ष 10 ऑलराउंडर में शामिल हैं। जाहिर है कि यह उनकी गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन का नतीजा है।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...