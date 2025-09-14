एशिया कप : जाकेर-शमीम ने बांग्लादेश को मुश्किल से निकाला, श्रीलंका को जीत के लिए चाहिए 140 रन

अबू धाबी, 13 सितंबर (आईएएनएस)। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को जीत के लिए 140 रन का लक्ष्य दिया है।

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज शून्य के स्कोर पर लौट गए। तीसरा झटका 11, चौथा झटका 38 और पांचवां झटका कप्तान लिटन दास के रूप में 53 के स्कोर पर लगा। लिटन दास 26 गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा टॉप 5 के 4 बल्लेबाज दो अंकों में नहीं जा सके।

लिटन दास का विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश की स्थिति बेहद खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि टीम मुश्किल से 100 के आस-पास पहुंचेगी। लेकिन, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और ऐसा ही हुआ। बाद के 10.1 ओवर में श्रीलंका एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सकी।

जाकेर अली और शमीम हुसैन ने 61 गेंद पर 86 रन की साझेदारी कर बांग्लादेश को 5 विकेट के नुकसान पर 139 तक पहुंचा दिया। जाकेर 34 गेंद पर 41 और शमीम 34 गेंद पर 42 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों ने बांग्लादेश को मुश्किल से निकालने के साथ ही श्रीलंका की चुनौती बढ़ा दी। स्पिनरों के अनुकूल विकेट पर श्रीलंका के लिए 140 का लक्ष्य आसान नहीं होगा।

श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हाल के कुछ वर्षों में जोरदार प्रतिस्पर्धा देखी गई है। दोनों टीमों के बीच रोमांच और संघर्ष देखने को मिलता है। बांग्लादेश 140 के लक्ष्य को श्रीलंका के लिए निश्चित रूप से मुश्किल बनाएगी। देखना होगा श्रीलंका 140 तक पहुंच पाती है या नहीं।

श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा ने 2, नुवान तुषारा और चमीरा ने 1-1 विकेट लिए।

--आईएएनएस

पीएके/