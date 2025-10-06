एशिया कप हमने जीता है, ट्रॉफी जल्द हमारे पास होगी: हरभजन सिंह

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने आईएएनएस को विशेष साक्षात्कार दिया है। इस दौरान उन्होंने भारत को जल्द एशिया कप का खिताब मिलने की उम्मीद जताई साथ ही शुभमन गिल को वनडे का कप्तान बनाए जाने के बीसीसीआई के फैसले का भी समर्थन किया है।

पूर्व स्पिनर ने गिल की वनडे कप्तान के रूप में नियुक्ति, रोहित शर्मा के नेतृत्व कौशल, भारतीय क्रिकेट के विकास, पंजाब से शीर्ष क्रिकेटरों के उभरने, एशिया कप ट्रॉफी विवाद और पंजाब के बाढ़ प्रभावित गांवों, ललित मोदी द्वारा 18 साल पहले उनके और श्रीसंत से जुड़े एक पुराने वीडियो को जारी करने पर अपनी राय रखी है।

प्रश्न: शुभमन गिल को वनडे कप्तान नियुक्त किया गया। क्या यह सही कदम था? क्या रोहित को अपनी भूमिका में और समय मिलना चाहिए था?

उत्तर: शुभमन गिल को कप्तान नियुक्त किया गया है, क्योंकि वे एक भविष्यदर्शी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह निर्णय 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वे रोहित शर्मा को कप्तान बनाए रख सकते थे, लेकिन चयनकर्ता भविष्य के बारे में सोच रहे हैं।

उन्होंने कहा, "गिल की कप्तान के रूप में इंग्लैंड में कड़ी परीक्षा हुई, जिसमें वह सफल रहे। मेरा मानना है कि इंग्लैंड सीरीज के बाद ही निर्णय लिया गया कि भविष्य की कमान शुभमन गिल के हाथों में होनी चाहिए। रोहित शर्मा एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने अब तक टीम का नेतृत्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। ड्रेसिंग रूम में उनका बहुत सम्मान है और खिलाड़ी उनका बहुत सम्मान करते हैं।"

हरभजन ने कहा, "एक कप्तान के रूप में रोहित ने टीम को एकजुट रखा है। वनडे में उनकी सफलता दर बहुत ऊंची है। वह कप्तान बने रह सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि यह निर्णय भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया था। रोहित को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, हालांकि वह कप्तान नहीं हैं, लेकिन टीम में उनका सम्मान वैसा ही रहेगा। टीम को रोहित के नेतृत्व गुणों की जरूरत होगी।"

प्रश्न: हमने देखा है कि पंजाब के क्रिकेटर इन दिनों प्रशंसा बटोर रहे हैं। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, दोनों ने एशिया कप में कमाल का प्रदर्शन किया। जब आप अपने राज्य संघ के खिलाड़ियों को उल्लेखनीय प्रगति करते देखते हैं, तो आपको कैसा लगता है?

उत्तर: पंजाब के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी उल्लेखनीय प्रगति करते देखना वाकई गर्व की बात है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा से ज्यादा उनकी कड़ी मेहनत उल्लेखनीय है। आज वे जिस मुकाम पर हैं, वह उनके समर्पण का प्रमाण है, और हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। टेस्ट मैचों की बात करें तो शुभमन गिल ने शानदार रन बनाए हैं और टीम का नेतृत्व भी बखूबी किया है। वहीं, दूसरी ओर अभिषेक ने टी20 प्रारूप में कुछ प्रभावशाली प्रदर्शनों के साथ अपनी पहचान बनाई है। यह राज्य के और भी युवाओं को कड़ी मेहनत करने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता है।

प्रश्न: क्या आप भविष्य में खुद को कोचिंग की भूमिका निभाते या चयन समिति में शामिल होते हुए देखते हैं?

उत्तर: मैं आज जो कुछ भी हूं, पूरी तरह से क्रिकेट की वजह से हूं। जब भी मुझे खेल को कुछ वापस देने का मौका मिलेगा, मैं खुद को उस भूमिका में देखना चाहूंगा। वह अवसर कब और कैसे आएगा, यह तो समय ही बताएगा। मेरे साथ हुई सभी अच्छी चीजों के लिए मैं सचमुच आभारी हूं। बीसीसीआई का शुक्रिया करना चाहता हूं। अगर उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया होता, तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। मैं क्रिकेट को कुछ वापस देने और अगली पीढ़ी की मदद करने की उम्मीद करता हूं।

प्रश्न: पाकिस्तान के साथ विवादों के बीच एशिया कप जीतने के बाद भी भारत को ट्रॉफी न मिलने पर आपकी क्या राय है?

उत्तर: एशिया कप के दौरान बहुत कुछ हुआ। हाथ मिलाने वाली घटना से पहले मैच को लेकर सवाल था। भारत ने टूर्नामेंट जीता, और यही उनकी सबसे बड़ी ट्रॉफी है। मुझे नहीं लगता कि नकवी या कोई और इतना बड़ा है कि यह तय कर सके कि ट्रॉफी दी जानी चाहिए या नहीं। आज नहीं तो कल ट्रॉफी दी जाएगी, तो उसे अलग रखने का क्या मतलब है? हमने इसे जीता है, और एक न एक दिन ट्रॉफी हमारे पास आएगी।

प्रश्न: क्रिकेट से लेकर राज्यसभा तक, लोगों से जुड़ना कितना जरूरी है? आप कैसे मदद करते हैं, और सरकार तक मुद्दों को कैसे पहुंचाते हैं?

उत्तर: कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मुझे जरूरी लगते हैं, चाहे वे खेल से जुड़े हों या उससे परे। मैं उनके बारे में बोलने की कोशिश करता हूं। लेकिन, आपको हमेशा मौका नहीं मिलता, समय सीमित है। कागज पर तो हम रोज ये मुद्दे भेजते हैं, लेकिन सदन में बोलने का मौका मिलना मुश्किल है। हाल ही में, जब पंजाब में बाढ़ आई, तो मैं वहां के लोगों के बीच था और जमीनी स्तर पर मौजूद था। मेरे लिए, यह मायने रखता है कि मेरे लोगों का ध्यान रखा जाए। अगर वे सुरक्षित हैं और उनके पास सुविधाएं हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं उनसे जुड़े रहने की कोशिश करता हूं और जहां तक हो सके, मदद करता हूं।

मैंने हर संभव कोशिश की है। लोगों को बचाने से लेकर खाने-पीने और डीजल का इंतजाम करने तक, जो भी किया जा सकता था, हुआ। मैं पंजाब लौट रहा हूं, और लोगों के लिए हर संभव कोशिश करूंगा।

बाढ़ से 16 गांव प्रभावित हैं। जलस्तर बहुत बढ़ गया है। मुझे आने वाले समय में वहां के बच्चों की चिंता है क्योंकि उनकी पढ़ाई बाधित हुई है। किसानों के पास स्कूल की फीस भरने के लिए तभी पैसे होंगे जब वे अपनी फसल बेचेंगे। लेकिन अभी फसल नहीं है, और जमीन भी बर्बाद हो गई है, इसलिए पैसे नहीं हैं। वे फिर से बुवाई करने के लिए बैंक से कर्ज लेंगे। उन 16 गांवों के बच्चों के लिए, मैंने एक सूची मांगी थी। मैंने और मेरे दोस्तों ने उनकी फीस की जिम्मेदारी ली है। हम एक साल तक उनका खर्च उठाएंगे। अगर एक साल बाद भी किसान खेती शुरू नहीं कर पाते हैं, तो हम अपनी मदद जारी रखेंगे क्योंकि देश के ये बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। हमें उनके लिए कुछ करने का पूरा अधिकार है। अगर ईश्वर ने आपको क्षमता दी है, तो आपको इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करना चाहिए। अगर आप जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकते, तो नाम और शोहरत का कोई मतलब नहीं है।

मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि बच्चों की शिक्षा से समझौता न हो। मैं लोगों को सलाह दूंगा कि वे अपनी कमाई का एक हिस्सा उन संगठनों को दें जो आपदाओं से प्रभावित समुदायों की मदद करते हैं।

प्रश्न: मोदी सरकार के तहत खेलों के विकास के बारे में आपके क्या विचार हैं?

उत्तर: मुझे लगता है कि खेलों में अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बस हमारी जनसंख्या को देखें और फिर उसकी तुलना पदक तालिका से करें। मेरा मानना ​​है कि इन आंकड़ों में काफी सुधार हो सकता है। एक समय ऐसा आएगा जब खेल अधिकारियों और सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वे खेलों को और भी बढ़ावा दें।

मुझे पता है कि कोशिशें जारी हैं और हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन अगर ये कोशिशें बढ़ें, तो यह और भी बेहतर होगा। गांवों में कई प्रतिभाशाली बच्चे हैं। अगर उन्हें सही मंच मिले, तो संभावनाओं का दायरा बहुत बड़ा है। जब भी कोई एथलीट जीतता है, हम सभी को गर्व होता है। हम किसी भी ऐसे खेल में योगदान देने के लिए तैयार हैं जिसे समर्थन की जरूरत हो।

मुझे उम्मीद है कि सरकार इसमें निवेश जारी रखेगी। पोषण जरूरी है। अगर इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो मेरा मानना ​​है कि हमारे नतीजे ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों के बराबर हो सकते हैं, और हमारी पदक तालिका में निश्चित रूप से सुधार हो सकता है।

प्रश्न: आपके और श्रीसंत के बीच अनबन का एक पुराना वीडियो हाल ही में ललित मोदी ने सार्वजनिक किया था। क्या आपको लगता है कि इसकी जरूरत थी, और क्या इसे टाला जा सकता था?

उत्तर: सच कहूं तो, मुझे समझ नहीं आया कि इसे सार्वजनिक करने की जरूरत क्यों पड़ी। हर कोई अलग तरह से सोचता है। जो हुआ वह गलत था, और मैं इसके लिए पहले ही माफी मांग चुका हूं। उस समय मेरे और श्रीसंत के बीच जो हुआ वह सही नहीं था। एक खिलाड़ी होने के नाते, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, और अगर उस समय मुझमें इतनी समझ होती, तो मैं ऐसा नहीं करता।

18 साल पहले जो हुआ, उसे फिर से सार्वजनिक रूप से उठाना। मुझे सच में इसके पीछे का मकसद समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि अगर यह बात सामने नहीं आती, तो बेहतर होता क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। मुझे नहीं पता कि वीडियो जारी करते समय वे क्या सोच रहे थे। शायद वे शराब के नशे में थे या बस मजाक कर रहे थे। अगर मैं उनकी जगह होता, तो मैं ऐसा कोई वीडियो इस तरह जारी नहीं होने देता।

