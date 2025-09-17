खेल

एशिया कप : हैंडशेक विवाद के बीच टीम इंडिया को 'लूजर' कहने के झूठे दावों पर भड़के पोंटिंग

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 17, 2025, 01:12 AM

नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से हाथ मिलाने की अनदेखी पर टिप्पणी करने के झूठे आरोप का खंडन किया है।

भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का हाई-वोल्टेज मैच खेला गया, जिसमें मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ी विपक्षी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बिना ही सीधे ड्रेसिंग रूम में चले गए थे।

इसके बाद, सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि पोंटिंग ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर न निकलने पर भारतीय खिलाड़ियों के व्यवहार की आलोचना की।

'फॉक्स स्पोर्ट्स' के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कुछ यूजर्स ने झूठा दावा किया कि रिकी पोंटिंग ने 'स्काई स्पोर्ट्स' पर कहा था, "यह मैच हमेशा याद रखा जाएगा, जिसमें भारत 'बिग लूजर' साबित हुआ। पाकिस्तानी टीम ने अंत में हाथ मिलाने की इच्छा जताकर खुद को 'जेंटलमैन गेम' का असली चैंपियन साबित किया, जबकि भारत लूजर नजर आया।"

इस कथित बयान के वायरल होते ही भारतीय फैंस भड़क गए। इसके बाद पोंटिंग को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

इस पर स्पष्टीकरण देते हुए, पोंटिंग ने 'एक्स' पर एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया, "सोशल मीडिया पर मेरे नाम से कुछ टिप्पणियां की जा रही हैं, इसकी मुझे जानकारी है। मैंने वह बयान नहीं दिए हैं। सच में मैंने एशिया कप को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है।"

भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) तिलमिलाया हुआ है। बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। इसके साथ ही बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को भी हटाने की मांग की। पीसीबी ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वह एशिया कप 2025 में अपने अगले मैच का बहिष्कार करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईसीसी ने पीसीबी की मांग को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...