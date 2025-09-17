खेल

एशिया कप : फखर जमान का अर्धशतक, पाकिस्तान ने यूएई को दिया 147 रन का लक्ष्य

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 17, 2025, 06:42 PM

दुबई, 17 सितंबर (आईएएनएस)। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप के अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य रखा है।

यूएई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही थी। सईम अयूब का खराब फॉर्म जारी रहा और वह फिर शून्य पर आउट हुए। वहीं, साहिबजादा फरहान भी 5 रन बनाकर आउट हो गए। 9 रन पर अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो चुकी पाकिस्तान को फखर जमान और कप्तान सलमान अली आगा का साथ मिला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी की। सलमान अली आगा 27 गेंद पर 20 रन बनाकर 70 के स्कोर पर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा।

फखर जमान ने सर्वाधिक 50 रन की पारी खेली। 36 गेंद की पारी में फखर ने 3 छक्के और 2 चौके लगाए। इसके बाद शाहीन अफरीदी ने 14 गेंद पर 2 छक्के और 3 चौके लगाते हुए नाबाद 29 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने 18 रन बनाए। इन पारियों के दम पर पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 146 रन बनाए।

यूएई के लिए जुनैद सिद्दीकी ने 4 ओवर में 18 रन देकर 4 और सिमरनजीत सिंह ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट लिए। ध्रुव पाराशर को 1 विकेट मिला।

पाकिस्तान-यूएई का मैच शुरू हुआ। मैच 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ। टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे न होकर 8:30 में हुआ और मैच 8 बजे की जगह 9 बजे शुरू हुआ।

ईएसपीएनक्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई और पाकिस्तान मैच से पहले रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पीसीबी से भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान हुए विवाद के लिए माफी मांगी। पीसीबी के मुताबिक पाइक्रॉफ्ट ने गलतफहमी को विवाद का कारण बताया।

पीसीबी ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों और कप्तान सलमान अली आगा के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बैठक में पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा, कप्तान आगा और कोच हेसन पाइक्रॉफ्ट से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईसीसी से वसीम खान भी मौजूद थे।

पाइक्रॉफ्ट के माफी मांगने के बाद पीसीबी ने यूएई के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खेलने की अनुमति दी।

--आईएएनएस

पीएके/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...