एशिया कप फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों की अच्छी शुरुआत

नई दिल्ली, 28 सितंबर(आईएएनएस)। एशिया कप का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। यह पहली बार है जब दोनों टीमें एशिया कप के खिताबी मुकाबले में आमने-सामने हैं। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी पाकिस्तान की सलामी जोड़ी साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई है।

पाकिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों ने सावधानी से खेलते हुए पहले 6 ओवर (पावरप्ले) में 45 रन जोड़े बिना कोई विकेट खोए। 7 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 56 रन बिना विकेट रहा। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की कमजोर गेंदों पर जमकर प्रहार किया। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने फाइनल मुकाबले में हाफ सेंचुरी जड़ी।

वहीं, दूसरे छोर पर फखर जमा धीमी लेकिन उपयोगी पारी खेल रहे हैं।

भारतीय गेंदबाज लगातार पहले विकेट के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसी बीच भारत को पहला विकेट वरुण चक्रवर्ती ने दिलाई। 10वें ओवर में चक्रवर्ती की गेंद पर साहिबजादा फरहान ने अपना विकेट गंवाया।

इस बल्लेबाज ने पारी के दौरान 38 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली। पारी के दौरान 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी जड़े। दूसरी ओर, भारतीय स्पिन गेंदबाज लगातार पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर टाइट लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं।

हालांकि पावरप्ले में पाकिस्तान के खिलाफ जसप्रीत बुमराह कारगर नहीं दिखे, पाकिस्तानी बल्लेबाज उन पर हावी रहे। बुमराह ने पावरप्ले में 2 ओवर फेंके और 18 रन लुटाए।

खबर लिखे जाने तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 12 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 107 रन बना लिए थे।

वहीं, मैच में टीम इंडिया को ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की कमी भी खली। पाकिस्तान के खिलाफ इससे पहले खेले गए दोनों मैचों में पांड्या ने भारत को शुरुआती विकेट दिलाई थी।

बता दें कि फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम तीन बदलावों के साथ उतरी है।

हार्दिक पांड्या इस खिताबी मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को भी इस मुकाबले से बाहर होना पड़ा है। इनके स्थान पर जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की वापसी हुई है, जबकि रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। पाकिस्तान ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।

