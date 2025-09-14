एशिया कप : भारत का ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल', ताश के पत्तों की तरह बिखरी पाकिस्तानी टीम

दुबई, 14 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 के ग्रुप ए का सबसे रोमांचक मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल' चलाया। भारत की घातक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस के समय कहा था कि वे रन बनाना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो पहली गेंद से ही बैकफुट पर दिखी। गेंदबाजी की शुरुआत करने आए हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद वाइड फेंकी थी। लेकिन, पहली वैध गेंद पर सईम अयूब जसप्रीत बुमराह को कैच दे बैठे। इसके बाद भारतीय गेंदबाज पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे। दूसरा विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया। इसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर भारतीय स्पिनर्स का खौफ दिखा। पाकिस्तानी बल्लेबाज भारतीय स्पिनर्स की गेंद को समझ नहीं पा रहे थे।

कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की तिकड़ी के सामने पाकिस्तान 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन बना सकी। पाकिस्तान 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती अगर नौंवे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए शाहीन अफरीदी ने 16 गेंद पर 4 छक्के लगाते हुए नाबाद 33 रनों की पारी खेली होती। इसके अलावा साहिबजादा फरहान ने 44 गेंद पर 40 रन बनाए।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव श्रेष्ठ गेंदबाज रहे। 4 ओवर में मात्र 18 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 और वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या सर्वाधिक महंगे रहे और उन्हें 4 ओवर में 34 रन लुटाकर 1 विकेट मिला।

--आईएएनएस

पीएके/