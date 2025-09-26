एशिया कप : बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीत चुनी गेंदबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

दुबई, 25 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 के सुपर-4 का बेहद अहम मुकाबला दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है। बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है।

जाकिर अली ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे, विकेट काफी सूखा लग रहा है। हम पहले गेंदबाजी करते हुए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम इसी रणनीति पर चल रहे हैं। एक गेंदबाजी इकाई के रूप में हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। हम सिर्फ चैंपियनशिप के लिए खेलना चाहते हैं, यही हमारी मानसिकता है। हमने तीन बदलाव किए हैं।"

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। पिच अच्छी लग रही है। स्कोरबोर्ड का दबाव अहम है। 150 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी हमने अच्छा बचाव किया है। श्रीलंका को हराना हमेशा से शानदार रहा है। हम अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं और अपनी योजनाओं पर अमल करना चाहते हैं। कोई भी फाइनल खेलना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हम इस मैच पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, इसे जीतना चाहते हैं। हम अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं।"

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा यह मुकाबला सेमीफाइनल की तरह है। जीतने वाली टीम 28 सितंबर को दुबई में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में भारत के साथ खेलेगी। सुपर-4 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का यह तीसरा और आखिरी मुकाबला है। दोनों टीमों को अपने पिछले मुकाबलों में भारत के खिलाफ हार और श्रीलंका के खिलाफ जीत मिली थी।

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अब तक हुए टी20 मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। दोनों देशों के बीच खेले गए 25 मैचों में 20 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। 5 मैचों में बांग्लादेश को सफलता मिली है। हालांकि, बांग्लादेश का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में अच्छा रहा है, इसलिए इस मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है।

पाकिस्तान प्लेइंग इलेवन

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

बांग्लादेश प्लेइंग इलेवन

सैफ हसन, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जाकिर अली (विकेटकीपर/कप्तान), नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, तंजीम हसन साकिब, मुस्तफिजुर रहमान

