एशिया कप : बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में 'विकेटों का शतक' पूरा करने उतरेंगे हार्दिक पांड्या

नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। भारत और बांग्लादेश के बीच बुधवार को एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला खेला जाना है, जिसमें हार्दिक पांड्या टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 'विकेटों का शतक' पूरा करने के इरादे से उतरेंगे।

पाकिस्तान के खिलाफ 21 सितंबर को खेले गए सुपर-4 मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने फखर जमां का विकेट लेने के साथ ही सर्वाधिक टी20 विकेट्स लेने वाले भारतीयों के मामले में युजवेंद्र चहल को पछाड़ दिया था।

हार्दिक पांड्या अब तक 118 टी20 मुकाबलों में 97 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि चहल ने 80 मुकाबलों में 96 विकेट चटकाए हैं। अब अगर पांड्या बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में 3 विकेट हासिल करते हैं, तो टी20 क्रिकेट में विकेटों का शतक पूरा कर लेंगे।

फिलहाल, टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले भारतीयों में अर्शदीप सिंह इकलौते गेंदबाज हैं। उन्होंने 64 टी20 मुकाबलों में 18.49 की औसत के साथ 100 विकेट लिए हैं। वहीं, वैश्विक स्तर पर अफगानिस्तान के राशिद खान 173 विकेट के साथ सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले खिलाड़ियों में शीर्ष पर हैं।

भारत-बांग्लादेश के बीच सुपर-4 का यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय टीम एशिया कप 2025 में लगातार चार मुकाबले जीत चुकी है। टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ अपने पहले मैच को 9 विकेट से जीता था। इसके बाद उसने पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से दमदार जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने ओमान के विरुद्ध अपना मैच 21 रन से जीता था। इसके बाद सुपर-4 मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की।

दूसरी ओर, बांग्लादेशी टीम को हांगकांग के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद श्रीलंका के विरुद्ध 6 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। हालांकि, इसके बाद बांग्लादेश ने शानदार वापसी करते हुए अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ अपने अगले दोनों मुकाबले जीते।

भारत-बांग्लादेश के बीच टी20 इतिहास में अब तक 17 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 16 मुकाबले अपने नाम किए। बांग्लादेश अब तक भारत के विरुद्ध सिर्फ एक ही मैच जीत सका है।

--आईएएनएस

आरएसजी