एशिया कप : अफगानिस्तान के खिलाफ अहम मैच में टॉस जीत बांग्लादेश ने किया बल्लेबाजी का फैसला

अबू धाबी, 16 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 का बेहद अहम मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। बांग्लादेश के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है।

टॉस जीतकर लिटन दास ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। सभी खिलाड़ी इस मैच के लिए उत्साहित हैं, जीत जरूरी है। पिच धीमी है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए अच्छी लग रही है। 160 का स्कोर अच्छा होगा। हमने चार बदलाव किए हैं, तस्कीन वापस आ रहे हैं। हमारे पास तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाज हैं।"

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने कहा, "पहले बल्लेबाजी करना भी अच्छा लगता, लेकिन टी20 में इसका कोई खास मतलब नहीं होता। खिलाड़ियों ने तीन दिन अच्छा आराम किया और हमें अच्छा अभ्यास सत्र मिला। हमारी ताकत हमारी गेंदबाजी है, खासकर स्पिन गेंदबाजी। हमें एक इकाई के रूप में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और लगातार सही क्षेत्रों में गेंदबाजी करनी होगी। हमें सकारात्मक सोच के साथ मैदान पर उतरना होगा। खेल का आनंद लेने के लिए उत्सुक हूं। हम उसी टीम के साथ उतरेंगे जो हांगकांग के खिलाफ खेली थी।"

बांग्लादेश के लिए इस मैच में जीत हासिल करना बेहद अहम है। बांग्लादेश लीग स्टेज के दो मैच खेल चुका है। हांगकांग के खिलाफ बांग्लादेश जीती थी लेकिन श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान के खिलाफ ये मुकाबला हारती है, तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। वहीं, अफगानिस्तान जीत के साथ सुपर 4 का टिकट कटा लेगी। अफगानिस्तान ने अपने पहले मुकाबले में हांगकांग के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की थी। उसके पास श्रीलंका के खिलाफ एक और लीग मैच भी है।

टी20 में बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान का पलड़ा भारी है। अब तक खेले गए 12 मैचों में अफगानिस्तान 7 और बांग्लादेश 5 बार विजयी रही है।

बांग्लादेश प्लेइंग इलेवन :

तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, नसुम अहमद, नुरुल हसन, जाकेर अली, शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद

अफगानिस्तान प्लेइंग इवेन :

सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जन्नत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम गजनफर, फजलहक फारूकी

--आईएएनएस

पीएके/