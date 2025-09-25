एशिया कप : अभिषेक शर्मा का तूफानी अर्धशतक, भारत ने बांग्लादेश को दिया 169 का लक्ष्य

दुबई, 24 सितंबर (आईएएनएस)। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे एशिया कप सुपर-4 के बेहद अहम मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विकेट के नुकसान पर 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए।

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने भारत को एक बार फिर से तेज शुरुआत दी। दोनों पहले विकेट के लिए 6.2 ओवर में 77 रन जोड़े। गिल 19 गेंद पर 29 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद शिवम दुबे और सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए।

बेहद आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से दमदार पारी खेली। अभिषेक ने 37 गेंद पर 5 छक्के और 6 चौके लगाते हुए 75 रन की पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने 29 गेंद पर 38 रन की पारी खेली। आखिरी ओवरों में भारतीय बल्लेबाज उम्मीद के अनुरूप रन नहीं बना सके और कुल स्कोर 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रहा।

अभिषेक ने महज 25 गेंद पर अर्धशतक लगाया। अंतर्राष्ट्रीय टी20 में यह पांचवां मौका था, जब अभिषेक ने 25 या उससे कम गेंदों पर अर्धशतक लगाया। इस मामले में उन्होंने युवराज सिंह को पीछे छोड़ा। युवराज ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 में चार बार 25 या उससे कम गेंदों पर अर्धशतक लगाए थे। भारत के लिए 25 या उससे कम गेंदों पर सबसे ज्यादा 7 अर्धशतक सूर्यकुमार यादव ने लगाए हैं। दूसरे स्थान पर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने ये उपलब्धि छह बार हासिल की है। तीसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा आ गए हैं।

बांग्लादेश के लिए तंजीम साकिब, मुस्तफिजुर रहमान, सैफूद्दीन ने 1-1 और राशिद हुसैन ने 2 विकेट लिए। मुस्तफिजुर ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अपने 150 विकेट पूरे किए। वह बांग्लादेश के लिए टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

इस मैच में बांग्लादेश नियमित कप्तान लिटन दास के बिना उतरी है। लिटन अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए थे। उनकी जगह जाकिर अली कप्तानी कर रहे हैं।

