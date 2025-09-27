खेल

एशिया कप : अभिषेक का तूफानी अर्धशतक, भारत ने श्रीलंका को 203 रन का लक्ष्य दिया

Sep 27, 2025, 09:44 AM

दुबई, 26 सितंबर (आईएएनएस)। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के आखिरी सुपर-4 मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को जीत के लिए 203 रन का लक्ष्य दिया है। मौजूदा टूर्नामेंट में पहली बार किसी टीम ने 200 का आंकड़ा पार किया है।

श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुभमन गिल सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म का सिलसिला भी जारी रहा। सूर्या 13 गेंद पर 12 रन बनाकर आउट हुए।

प्रचंड फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस मैच में भी तूफानी बल्लेबाजी की और लगातार तीसरा अर्धशतक लगाया। महज 22 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले अभिषेक ने 31 गेंद पर 2 छक्के और 8 चौके की मदद से 61 रन की तूफानी पारी खेली।

पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन अच्छे टच में दिखे। सैमसन ने 23 गेंद पर 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 39 रन की पारी खेली। रन गति बढ़ाने की कोशिश में वह अपना विकेट गंवा बैठे। हार्दिक पांड्या का बल्ला नहीं चला। वह 2 रन बनाकर आउट हुए।

तिलक वर्मा दूसरे शीर्ष स्कोरर रहे। तिलक 34 गेंद पर 49 रन बनाकर नाबाद रहे। अक्षर पटेल ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। अक्षर 15 गेंद पर 21 रन बनाकर नाबाद रहे। पटेल और तिलक के बीच 23 गेंद पर 40 रन की साझेदारी हुई। भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए।

श्रीलंका के लिए महिश तिक्षाणा, दुश्मंथा चमीरा, वानिंदु हसरंगा, दासुन शनाका और कप्तान असलांका ने 1-1 विकेट लिए।

एशिया कप सुपर-4 का यह आखिरी मैच है। मैच के परिणाम का असर फाइनल पर नहीं पड़ने वाला है। 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में भारत और पाकिस्तान अपनी जगह पक्की कर चुके हैं।

--आईएएनएस

पीएके

