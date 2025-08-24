खेल

एशिया कप 2025 : राशिद खान की कप्तानी में अफगानिस्तान की 17 सदस्यीय टीम घोषित

Aug 24, 2025, 10:28 AM
एशिया कप 2025 : राशिद खान की कप्तानी में अफगानिस्तान की 17 सदस्यीय टीम घोषित

नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। 17 सदस्यीय टीम की कमान राशिद खान को सौंपी गई है। टीम बल्लेबाजी, तेज और स्पिन गेंदबाजी का मजबूत संतुलन बनाया गया है।

राहुल गांधी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' के आठवें दिन की बुलेट की सवारी, बाइक रैली में हुए शामिल

पूर्णिया, 24 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा आज यानी रविवार को पूर्णिया के कटिहार मोड़ से शुरू हुई। यात्रा का आज आठवां दिन है।

यात्रा का नेतृत्व कर रहे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज यात्रा के क्रम में बुलेट चलाई। उनके बुलेट के पीछे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम बैठे हुए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर उनके साथ चल रहे थे। इस दौरान बाइक रैली निकाली गई जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए।

वोटर अधिकार यात्रा को लेकर सीमांचल के पूर्णिया की सड़कों पर जोरदार उत्साह दिखा। आठवें दिन की यात्रा की शुरुआत बाइक पर हुई। यह यात्रा खुश्कीबाग से निकलकर लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर, रामबाग और सिटी इलाके से गुजरते हुए कसबा और अररिया तक पहुंचेगी। यात्रा की सातवें दिन की शाम कटिहार के कदवा में राहुल गांधी और राजद के नेता तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था।

सातवें दिन राहुल गांधी अन्य नेताओं के साथ कटिहार में मखाना किसानों से मुलाकात की। इस दौरान वे किसानों के साथ तालाब में उतरे और मखाना भी फोड़ा। उन्होंने किसानों की समस्याएं भी जानी थीं।

बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ जारी इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे चरण में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। वे दो दिन 26 और 27 अगस्त को इस यात्रा से जुड़ेंगी। इसके अलावा तीसरे चरण में यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी शामिल होंगे।

बता दें कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है। इस यात्रा में इंडिया ब्लॉक में शामिल राजद के नेता तेजस्वी यादव सहित घटक दलों के सभी नेता भी शामिल हैं। 16 दिन की यह यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1,300 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। एक सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा।

--आईएएनएस

एमएनपी/एएस

