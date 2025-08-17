एशिया कप 2025 : पाकिस्तान की 17 सदस्यीय टीम का ऐलान, बाबर-रिजवान को नहीं मिला मौका

खेल

Aug 17, 2025, 08:54 AM

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। यह टीम एशिया कप से पहले त्रिकोणीय सीरीज में भी भाग लेगी। पीसीबी ने पूर्व कप्तान बाबर आजम और वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान को मौका नहीं दिया है। बाबर-रिजवान को मौका न दिया जाना इस बात का इशारा है कि पीसीबी टी20 फॉर्मेट में इन दोनों खिलाड़ियों से आगे बढ़ चुका है।

बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने दिसंबर 2024 के बाद से पाकिस्तान के लिए टी20 फॉर्मेट में हिस्सा नहीं लिया है। माना जा रहा था कि एशिया कप जैसे बड़े इवेंट के लिए पीसीबी इन दोनों खिलाड़ियों को मौका देगी, लेकिन पीसीबी ने दोनों को बाहर रखा है। हाल में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में रिजवान और बाबर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था।

पीसीबी ने तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी, तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और बाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फखर जमान, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज खुशदिल शाह को अनुभवी खिलाड़ियों के रूप में मौका दिया है। विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस को भी मौका दिया गया है। हसन नवाज, सलमान मिर्जा और सुफयान मुकिम जैसे युवा खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है। टीम की कमान सलमान अली आगा के पास ही है।

पाकिस्तान को एशिया कप 2025 से पहले अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ त्रिकोणीय टी20 सीरीज खेलनी है। यह टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए एशिया कप की तैयारी के लिए एक बड़ा अवसर है।

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। शेष दो टीमें ओमान और यूएई हैं।

पाकिस्तान का एशिया कप में पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के साथ है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 14 सितंबर को खेला जाना है।

एशिया कप और टी20 त्रिकोणीय सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम : सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकिम।

