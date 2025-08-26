एशिया कप 2025 : ओमान ने किया टीम का ऐलान, चार नए खिलाड़ियों को मौका

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। ओमान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 के लिए ओमान क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। जतिंदर सिंह की कप्तानी में 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है।

एशिया के इस सबसे बड़े और प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए चुनी गई ओमान टीम में 4 नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। सुफियान यूसुफ, जिकरिया इस्लाम, फैसल शाह और नदीम खान को पहली बार टीम में शामिल किया गया है।

ओमान की टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलन है।

टीम की घोषणा के बाद मुख्य कोच दलीप मेंडिस ने कहा, "हम एशिया कप में हिस्सा ले रहे हैं। यह एक बड़ा टूर्नामेंट है, जो हमारे खिलाड़ियों को वैश्विक मंच पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने का शानदार अवसर देगा। टी20 मैच में कुछ भी हो सकता है। एक ओवर का शानदार खेल सबकुछ बदल सकता है।"

उन्होंने कहा, "हमारी तैयारी मजबूत रही है। एशिया कप ने हमें प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन का मौका दिया है। हमारे प्रशिक्षण सत्र गहन और केंद्रित रहे हैं। यह सिर्फ कौशल की बात नहीं है। शीर्ष टीमों के खिलाफ उच्च दबाव वाले मैचों में मानसिक मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। भारत और पाकिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ खेलना हमेशा रोमांचक होता है, और किसी भी क्रिकेटर के लिए यादगार पल होता है। हमें उम्मीद है कि इस एशिया कप में हम प्रभाव डालेंगे और ओमान को एक उभरते हुए क्रिकेट राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे।"

एशिया कप 2025 में ओमान को भारत, पाकिस्तान और यूएई के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। ओमान अपना पहला मैच 12 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। 15 सितंबर को यूएई और 19 सितंबर को ओमान भारत के खिलाफ खेलेगी।

एशिया कप के लिए ओमान टीम

जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेदरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन शाह, फैसल शाह, मुहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद और समय श्रीवास्तव।

