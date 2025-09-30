खेल

एशिया कप 2025 जीत के बाद गंभीर और कुलदीप अहमदाबाद पहुंचे, हीरो जैसा स्वागत हुआ

Sep 30, 2025, 08:50 AM

अहमदाबाद, 30 सितंबर (आईएएनएस)। भारत की क्रिकेट टीम मंगलवार को दुबई से अहमदाबाद लौटी तो उनका शानदार स्वागत हुआ। मुख्य कोच गौतम गंभीर और स्पिनर कुलदीप यादव सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचे। यह जश्न भारत के एशिया कप 2025 जीतने के बाद मनाया गया।

भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर खिताब जीता था। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए सातों मैच जीते।

अहमदाबाद की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह खुशी का माहौल देखने को मिला। लोग टीम इंडिया की जीत पर गर्व महसूस कर रहे थे।

एशिया कप एक तरफ जहां टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन का गवाह रहा, तो वहीं भारत-पाकिस्तान के मैचों में विवाद भी देखने के लिए मिला। किसी भी मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी विवादित इशारों के बीच तनाव को बढ़ाने का काम किया।

फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ भी हैं। इसके बाद भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई और टीम इंडिया ने प्रतीकात्मक अंदाज में जश्न मनाया।

अब टीम इंडिया का ध्यान अगले मुकाबले पर है। दो टेस्ट मैचों की सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही है। पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। यह दोनों मैच 2025-27 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं, इसलिए दोनों टीमों के लिए बेहद अहम रहेंगे।

भारत की जीत से जो आत्मविश्वास मिला है, उसे खिलाड़ी अब टेस्ट सीरीज में भी जारी रखना चाहेंगे। इसी बीच वेस्टइंडीज की टीम भी अहमदाबाद पहुंच चुकी है।

भारत की टेस्ट टीम में शामिल खिलाड़ी हैं: कप्तान शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), उपकप्तान रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव।

--आईएएनएस

एएस/

