एशिया कप 2025 : हारिस रऊफ के '6-0' और फरहान के 'गन सेलिब्रेशन' पर बीसीसीआई ने जताई आपत्ति

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान पर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ उकसाने वाले इशारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है।

जानकारी के अनुसार, बीसीसीआई ने 21 सितंबर को दुबई में खेले गए सुपर-4 मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई।

सूत्रों के अनुसार, बुधवार को दर्ज शिकायत में वीडियो सबूत भी शामिल हैं। मुख्य आरोप हैं कि हारिस रऊफ ने भारतीय प्रशंसकों के 'कोहली-कोहली' नारों का जवाब देते हुए '6-0' का इशारा किया था। इसके अलावा, उन्होंने भारतीय ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। रऊफ ने विकेट लेने के बाद सूर्यकुमार यादव के खिलाफ भी उकसाने वाला इशारा किया था।

वहीं, साहिबजादा फरहान के 'गन फायरिंग' वाले सेलिब्रेशन को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्ले को 'गन' की तरह इस्तेमाल किया था।

बीसीसीआई की आपत्ति के जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान को 'राजनीतिक' बताते हुए आईसीसी का दरवाजा खटखटाया है।

पीसीबी ने 14 सितंबर के मैच (भारत की 7 विकेट से जीत) के बाद सूर्यकुमार यादव के बयान पर शिकायत की। सूर्यकुमार यादव ने मैच जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी की सराहना की थी।

उन्होंने कहा था, "हमने टीम के साथ मिलकर फैसला लिया। हम सिर्फ खेलने आए थे। हमने पाकिस्तान को जवाब दिया। कुछ चीजें खेल भावना से परे होती हैं। हम यह जीत अपने सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं, जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' में हिस्सा लिया। हम पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं।"

पीसीबी का दावा है कि यह बयान राजनीतिक है और आईसीसी की आचार संहिता का उल्लंघन करता है। हालांकि, शिकायत 7 दिनों की समय सीमा में दर्ज हुई या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।

--आईएएनएस

एफएम/एबीएम