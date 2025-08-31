एशिया कप 2025 : भीषण गर्मी के कारण बदली मैच टाइमिंग, आधे घंटे देरी से शुरू होंगे मुकाबले

दुबई, 30 अगस्त (आईएएनएस)। एशिया कप 9 सितंबर को शुरू होने वाला है। टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाला यह टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होगा। इसमें क्रिकेट के 19 मैच खेले जाने हैं, लेकिन वहां पड़ रही भीषण गर्मी मैचों के पूर्व निर्धारित समय बदलने की वजह बन गई है।

मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमानों के अनुसार, सितंबर में यूएई में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस वजह से टूर्नामेंट के दिन-रात को होने वाले सभी मैचों का समय भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे (स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे) से बदलकर भारतीय समयानुसार रात 8 बजे (स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे) कर दिया गया है।

इस बदलाव से अप्रभावित एकमात्र मैच 15 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जो यूएई और ओमान के बीच होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे (स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे) शुरू होगा।

अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच होने वाले मुकाबले से टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। दुबई में 11 मैच खेले जाएंगे, जिनमें 28 सितंबर को होने वाला फाइनल भी शामिल है। शेष 8 मैच अबू धाबी में खेले जाएंगे।

टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में आयोजित होने वाले एशिया कप में आठ टीमें होंगी। भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है। ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं।

भारत अपने ग्रुप ए के मैच क्रमशः 10 और 14 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कृमशः यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। ओमान और भारत के बीच होने वाला मैच खिलाफ 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में होगा।

प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर फोर चरण में आगे बढ़ेंगी। इससे पहले 2023 के एशिया कप फाइनल में श्रीलंका को हराकर भारतीय टीम चैंपियन बनी थी।

1984 से 2023 तक एशिया कप के 16 टूर्नामेंट हो चुके हैं, जिनमें से भारत 8 बार, जबकि श्रीलंका 6 बार चैंपियन बना है। वहीं पाकिस्तान ने दो बार एशिया कप अपने नाम किया है।

--आईएएनएस

पीएके/वीसी