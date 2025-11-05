एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित : कोंस्टास बाहर, लाबुशेन की वापसी

मेलबर्न, 5 नवंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने 21 नवंबर को पर्थ में शुरू होने वाले पहले एशेज टेस्ट के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। कंगारुओं की टीम में मार्नस लाबुशेन की वापसी हुई है, जबकि युवा सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास को बाहर रखा गया है।

बाएं हाथ के बल्लेबाज जेक वेदराल्ड 15 खिलाड़ियों की टीम में शामिल नए चेहरे हैं।

कमिंस के बाहर रहने की वजह से पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे, जबकि साथी बल्लेबाज ट्रेविस हेड, ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन और ब्यू वेबस्टर के शीर्ष छह में शामिल होने की संभावना है।

शेफील्ड शील्ड सीजन में शानदार शुरुआत के बाद लाबुशेन को वापस बुलाया गया है, जबकि उस्मान ख्वाजा के सबसे हालिया सलामी जोड़ीदार कोंस्टास को इस साल की शुरुआत में कैरिबियन में ऑस्ट्रेलिया के आखिरी टेस्ट अभियान में 3, 5, 25, 0, 17 और 0 के स्कोर के बाद पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है।

लाबुशेन और वेदराल्ड दोनों अब ख्वाजा के साथ इंग्लैंड के खिलाफ नई गेंद संभालने की दौड़ में हैं।

वेदराल्ड पिछले सीजन की घरेलू शेफील्ड शील्ड प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और 31 वर्षीय इस खिलाड़ी ने मौजूदा सीजन में भी लाल गेंद के खिलाफ अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी है।

तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट और सीन एबॉट को भी 15 खिलाड़ियों में जगह मिली है और वे चोटिल कप्तान कमिंस की अनुपस्थिति में खेलने की दौड़ में हैं।

मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने एक बयान में कहा, "यह टीम हमें अच्छा संतुलन प्रदान करती है, और चुने गए 14 खिलाड़ी शेफील्ड शील्ड के अगले दौर में खेलेंगे, इसलिए जैसे-जैसे हम पहले टेस्ट की शुरुआत के करीब पहुंचेंगे, हम जानकारी जुटाते रहेंगे।"

ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि कमिंस, जो पर्थ में टीम में शामिल होंगे, सीरीज में बाद में वापसी करेंगे।

जोश इंग्लिस को भी एक अन्य बल्लेबाजी विकल्प और नियमित विकेटकीपर एलेक्स कैरी के बैकअप के रूप में टीम में शामिल किया गया है।

बेली ने बताया कि इंग्लिस भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के शनिवार को समाप्त होने के बाद मंगलवार से वाका मैदान पर क्वींसलैंड के खिलाफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शील्ड मैच में खेलेंगे।

ऑस्ट्रेलियाई टीम (केवल पहला टेस्ट) : स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड और ब्यू वेबस्टर।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस