एशेज : तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के सामने चयन की मुश्किल, लाबुशेन ने की नेसर की तारीफ

Dec 08, 2025, 06:26 AM

ब्रिसबेन, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया की टीम एडिलेड में होने वाले टेस्ट मैच के लिए चयन में मुश्किल फैसले लेने के लिए तैयार है। गाबा में शानदार प्रदर्शन करने वाले माइकल नेसर को टीम में रखना है या नहीं, इस पर मंथन चल रहा है। शुरुआती दो टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरे एशेज टेस्ट में सीरीज जीतने के इरादे से उतरना चाहता है।

नेसर को ब्रिसबेन में खेले गए डे-नाइट टेस्ट में अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन की जगह खिलाया गया था। उन्होंने इंग्लैंड की दूसरी पारी में पांच विकेट लेकर खुद को साबित किया।

कप्तान पैट कमिंस एडिलेड टेस्ट में टीम में वापसी करने वाले हैं। साथ ही यह संभावना भी है कि चयनकर्ता नाथन लियोन को भी वापस बुलाएं, ताकि टीम का संतुलन एडिलेड की परिस्थितियों के अनुरूप सही बैठ सके। बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने कहा कि चयनकर्ता हमेशा वही फैसला लेते हैं जिससे टीम को जीत की ज्यादा संभावना मिले।

लाबुशेन ने बताया कि मैं चयनकर्ता नहीं हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूं कि वे हर मैच को पूरी जानकारी के साथ देखते हैं और जानते हैं कि पिंक बॉल क्रिकेट में जीतने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। उसी आधार पर फैसला किया जाता है कि तेज गेंदबाज मददगार रहेंगे या किसी और तरह के गेंदबाज।

अगर पैट कमिंस, नाथन लियोन और जोश हेजलवुड एडिलेड में वापसी करते हैं, तो कुछ खिलाड़ियों को बाहर होना पड़ेगा, जबकि गाबा टेस्ट में नेसर, स्कॉट बोलैंड और ब्रेंडन डॉगेट जैसे खिलाड़ियों ने अलग-अलग मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया था।

खासकर नेसर ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रदर्शन लाबुशेन के लिए चौंकाने वाला नहीं था। उन्होंने कहा, “पुरानी गेंद से पांच विकेट लेना कमाल था। मैं पहले से उम्मीद कर रहा था कि उसे मौका मिले। पहली पारी में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन दूसरी पारी में उसने बेहतरीन खेल दिखाया।”

लाबुशेन ने यह भी कहा कि नेसर गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी और फील्डिंग में भी टीम के लिए बहुत योगदान दे सकते हैं।

ब्रिसबेन में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। अब टीम के पास 17 दिसंबर से शुरू होने वाले एडिलेड टेस्ट से पहले एक सप्ताह से अधिक का समय है।

--आईएएनएस

एएस/

