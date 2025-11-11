एशेज सीरीज : स्टीव ओ'कीफ की भविष्यवाणी, ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से धूल चटाएगा इंग्लैंड

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 21 नवंबर से एशेज सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर स्टीव ओ'कीफ ने भविष्यवाणी की है कि इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से धूल चटाएगी।

आगामी एशेज सीरीज में इंग्लैंड की जीत की भविष्यवाणी करते हुए ही स्टीव ओ'कीफ ने स्टुअर्ट ब्रॉड के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने मेजबान टीम को '2010 के बाद से सबसे खराब ऑस्ट्रेलियाई टीम' बताया था।

ओ'कीफ ने एसईएन स्पोर्ट्सडे एनएसडब्ल्यू पर कहा, "इंग्लैंड की मौजूदा टीम में खिलाड़ी विदेशी मैदान पर सफल होने के लिए जरूरी फॉर्म है। इंग्लैंड सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से धूल चटा देगा। मैं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने ही मैदान पर धूल चाटेगी।"

उन्होंने कहा, "इंग्लैंड के पास जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, गस एटकिंसन और जोश टंग जैसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। मुझे लगता है कि वे इस सीरीज के लिए तैयार हैं। इस बार उनके पास सही आक्रमण है। मुझे लगता है कि (ब्रेंडन) मैकुलम के नेतृत्व में यह उनके जीतने का समय है।"

ओ'कीफ का मानना है कि इंग्लैंड का आक्रामक बल्लेबाजी क्रम मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाजी आक्रमण को चुनौती देगा, खासकर अगर पिचें इतनी सपाट हों कि वे शुरू से ही कड़ी टक्कर दे सकें।

उन्होंने कहा, "जो रूट अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। इसमें हैरी ब्रुक, बेन डकेट और जैक क्रॉली भी शामिल हैं। मुझे लगता है कि विकेट सपाट होंगे और वे इस ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण के खिलाफ कहर बरपाने ​​और उनका सामना करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि यही ऑस्ट्रेलियाई टीम पर दबाव डालेगा।"

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच 21 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में आयोजित होगा। सीरीज का तीसरा मैच 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा।

दोनों देश एशेज सीरीज का चौथा मैच मेलबर्न में 26 दिसंबर से खेलेंगे। पांचवां और अंतिम टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाना है।

--आईएएनएस

आरएसजी