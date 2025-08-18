एशेज सीरीज : ऑलराउंडर की दौड़ में कैमरून ग्रीन से चुनौती लेने को तैयार ब्यू वेबस्टर

होबार्ट, 18 अगस्त (आईएएनएस)। ब्यू वेबस्टर ने इसी साल ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में डेब्यू किया था। इसके बाद टेस्ट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन वेबस्टर ने स्वीकारा है कि कैमरून ग्रीन की वापसी से एशेज सीरीज में उनके स्थान पर खतरा मंडरा सकता है। वेबस्टर एशेज से पहले शेफील्ड शील्ड में खुद को साबित करना चाहते हैं।

ग्रीन इस समर फिर से गेंदबाजी शुरू कर सकते हैं। ऐसे में वेबस्टर के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना चुनौती होगी।

'क्रिकेटडॉटकॉमडॉटएयू' ने सोमवार को वेबस्टर के हवाले से कहा, "जब आप शीर्ष स्तर पर खेलते हैं, तो अपनी जगह सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि देश में कई शानदार क्रिकेटर हैं, खासतौर पर कैमरून ग्रीन जैसे खिलाड़ी।"

लंबी कद-काठी के इस खिलाड़ी ने कहा, "ग्रीन इस समर में गेंदबाजी भी करेंगे, जिससे बतौर ऑलराउंडर नंबर छह के स्थान पर मेरे लिए खतरा मंडराएगा। मैं अपने करियर में पहले भी कई बार ऐसी स्थिति में रहा हूं, जब मुझे या तो अगले स्तर तक जाने के लिए, या फिर टीम में बने रहने के लिए रन बनाने पड़े। यह मेरे लिए नया नहीं है।"

ऑलराउंडर ने कहा, "मैं एक बार फिर शील्ड स्तर पर अपनी क्षमता दिखाने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट में खेलने की उम्मीद है। यह एक बहुत बड़ा सीजन होगा। मुझे यकीन है कि पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान टीम में थोड़ा बदलाव आएगा। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि सभी पांच मैचों में खेल सकूं।"

टेस्ट डेब्यू के बाद से ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर इस फॉर्मेट के सात मुकाबलों में आठ विकेट लेने के अलावा चार अर्धशतकों के साथ 381 रन भी बना चुके हैं।

वहीं, कैमरून ग्रीन पीठ की सर्जरी के बाद जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर टीम में लौटे थे। इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तीसरे नंबर पर खेले।

कैमरून ग्रीन 32 टेस्ट मुकाबलों में दो शतक और सात अर्धशतकों के साथ 1,565 रन बना चुके हैं। इसके अलावा गेंद से उन्होंने 35 विकेट भी चटकाए।

--आईएएनएस

आरएसजी