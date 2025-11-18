'एशेज सीरीज' का वो इकलौता मुकाबला, जिसकी एक ही पारी में बने 900 से ज्यादा रन

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज की शुरुआत 1882-83 में हुई थी। तब से लेकर आज तक एशेज में कई रिकॉर्ड्स बने और कई टूटे। इस दौरान एक ऐसा मैच भी खेला गया, जिसकी एक ही पारी में 900 से ज्यादा रन बन गए थे।

ये मुकाबला अगस्त 1938 में ओवल के मैदान पर खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड की ओर से एक ही पारी में एक बल्लेबाज ने 'तिहरा शतक' लगाया, जबकि दो अन्य बल्लेबाजों ने शतक पूरे किए। आइए, इस मैच के बारे में विस्तार से जानते हैं।

मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया। इस पारी में इंग्लैंड ने 335.2 ओवरों का सामना करते हुए 903/7 के स्कोर पर पारी घोषित की।

इंग्लैंड की टीम 29 के स्कोर पर बिल एडरिच (12) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से लियोनार्ड हटन ने मौरिस लेलैंड के साथ दूसरे विकेट के लिए 382 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।

लेलैंड 17 चौकों के साथ 187 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद हटन ने कप्तान वैली हामंड के साथ तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को 500 के पार पहुंचाया। हैमंड ने 59 रन की पारी खेली।

इसके बाद इंग्लैंड ने महज 9 रन के अंदर एडी (0) और डेनिस कॉम्पटन (1) का विकेट खो दिया था। यहां से लियोनार्ड हटन ने जो हार्डस्टाफ के साथ छठे विकेट के लिए 215 रन जोड़ते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया।

लियोनार्ड हटन 847 गेंदों में 35 चौकों के साथ 364 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हार्डस्टाफ ने 169 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से बिल ओ'रेली ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले।

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में सिर्फ 201 रन ही बना सकी। इस पारी में बिल ब्राउन ने 69 रन बनाए। विपक्षी टीम की ओर से बिल बोवेस ने 5 विकेट निकाले।

इंग्लैंड के पास पहली पारी के आधार पर 702 रन की बढ़त थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम फॉलोऑन खेलने को मजबूत हुई और दूसरी पारी में महज 123 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की ओर से इस पारी में केन फार्नेस ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि बिल बोवेस और हेडली वेरिटी ने 2-2 सफलताएं प्राप्त कीं। इंग्लैंड ने मुकाबला पारी और 579 रन से अपने नाम किया।

--आईएएनएस

