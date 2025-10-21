खेल

एशेज सीरीज की तैयारी में जुटे स्टीव स्मिथ, स्ट्रेंथ टेस्ट के नतीजे रहे शानदार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 21, 2025, 06:36 AM
एशेज सीरीज की तैयारी में जुटे स्टीव स्मिथ, स्ट्रेंथ टेस्ट के नतीजे रहे शानदार

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के मुताबिक वह एशेज सीरीज से पहले अपनी तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। स्मिथ ने बताया है कि उनके स्ट्रेंथ टेस्ट के नतीजे 'अब तक के सबसे शानदार' रहे हैं।

36 वर्षीय स्मिथ विपक्षी टीम को आगाह करते हुए बता चुके हैं कि घरेलू मैदान पर बिजी शेड्यूल के मद्देनजर उनकी अपनी फिटनेस चरम पर है।

'फॉक्स स्पोर्ट्स' के हवाले से स्मिथ ने कहा, "मैं बेहद कड़ी ट्रेनिंग कर रहा हूं। काफी वजन उठा रहा हूं। खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बीते दिन अपने सभी स्ट्रेंथ टेस्ट किए और उनके नतीजे अब तक के सबसे अच्छे रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं एक शानदार समर सीजन के लिए तैयार हूं।"

स्मिथ ने अगस्त में समाप्त हुए 'द हंड्रेड' के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। स्मिथ पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क से लौटे, जिसके बाद उन्होंने तीन नेट सेशन किए हैं। वह अगले महीने होने वाली एशेज की तैयारी शुरू करने के लिए मंगलवार को पहली बार गेंदबाजों का सामना करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 21 नवंबर से एशेज सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पर्थ में सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा, जिससे पहले स्मिथ दो शेफील्ड शील्ड मुकाबले खेलने की योजना बना रहे हैं। वह अगले हफ्ते ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड के खिलाफ मुकाबला खेलने के बाद नवंबर में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर विक्टोरिया के खिलाफ मैच में उतर सकते हैं।

न्यू साउथ वेल्स के इस खिलाड़ी ने मानसिक थकान की चिंता की वजह से अपने ग्रीष्मकालीन सत्र की शुरुआत स्थगित कर दी है। स्मिथ का लक्ष्य पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले खुद को ज्यादा थकाने से बचाना है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने इस फैसले का समर्थन किया है।

स्मिथ ने कहा, "मुझे लगता है कि अब मैं पहले की तुलना में मानसिक रूप से जल्दी थक जाता हूं। मैं जानता हूं कि अगर मैं सीजन की शुरुआत में ज्यादा मैच खेलता हूं, तो गर्मियों के अंत तक मानसिक रूप से काफी थक जाता हूं और शायद वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाता। निश्चित रूप से इसमें संतुलन जरूरी है, लेकिन अब मुझे खेल की गति पकड़ने में अधिक समय नहीं लगता। मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सके, मानसिक रूप से तरोताजा बना रहूं।"

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...