एशेज : सिर्फ 5 सेशन में गिरे 30 विकेट, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 205 रन का टारगेट

पर्थ, 22 नवंबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट में जीत के लिए 205 रन का टारगेट दिया है। मुकाबले के दूसरे दिन टी ब्रेक तक इंग्लैंड की दूसरी पारी महज 164 रन पर सिमट गई।

इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए पहली पारी में 172 रन बनाए। इस दौरान हैरी ब्रूक ने 61 गेंदों में 52 रन बनाए, जबकि ओली पोप ने 46 रन की पारी खेली। इनके अलावा, जेमी स्मिथ ने 33 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने 12.5 ओवरों में 58 रन देकर 7 विकेट निकाले, जबकि ब्रेंडन डोगेट ने 2 विकेट हासिल किए।

इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 132 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलियाई पारी में एलेक्स कैरी ने 26 रन बनाए, जबकि कैमरून ग्रीन ने 24 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, ट्रेविस हेड ने 21 रन की पारी खेली।

कप्तान बेन स्टोक्स ने 6 ओवरों में 23 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जबकि ब्रायडन कार्स ने 3 विकेट निकाले।

दूसरी पारी में इंग्लैंड की शुरुआत एक बार फिर से खराब रही। टीम ने पांचवीं गेंद पर ही जैक क्रॉली (0) का विकेट गंवा दिया था। यहां से बेन डकेट ने ओली पोप के साथ 65 रन की साझेदारी की। डकेट 28 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पोप ने 33 रन की पारी खेली।

आठवें विकेट के लिए गस एटकिंसन ने ब्रायडेन कार्स के साथ 50 रन की साझेदारी की। एटकिंसन 37 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कार्स ने 20 रन टीम के खाते में जोड़े।

इस पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क और ब्रेंडन डोगेट ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि स्कॉट बोलैंड ने 4 विकेट निकाले।

भले ही ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 205 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन पर्थ में इस टेस्ट मैच के दौरान बल्लेबाजी आसान नहीं रही है। ऐसे में इंग्लैंड के पास अब भी जीत का मौका होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी