एशेज से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका, पैट कमिंस नहीं खेलेंगे सीरीज का पहला मैच; स्मिथ संभालेंगे कमान

कैनबरा, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस को औपचारिक रूप से इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में होने वाले सीरीज के पहले मैच से बाहर कर दिया गया।

बता दें, एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच 21 नवंबर से होने वाला है। ऐसे में टीम के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे।

कैप्टन कमिंस को जून में कैरेबियाई दौरे पर पीठ में चोट लगी थी। कमिंस फिलहाल इस चोट से उबर रहे हैं। इस बीच उन्होंने संकेत दिया था कि वह अपनी वापसी से कम से कम चार हफ्ते पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे।

स्टीव स्मिथ की बात करें, तो उन्होंने अपने करियर में 40 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया है। उन्होंने आखिरी बार इस साल फरवरी में श्रीलंका में 2-0 की सीरीज जीत के दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी की थी।

ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड को उम्मीद है कि 32 साल के तेज गेंदबाज कमिंस 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए पूरी तरह फिट हो जाएंगे।

मैकडोनाल्ड ने कैनबरा में मीडिया से कहा, "हम कुछ समय से इससे जूझ रहे हैं। चोट की प्रकृति ऐसी है कि आपको कभी पता नहीं चलता और आप इसे दिन-ब-दिन देखते रहते हैं।"

एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा, "हमारे पास समय नहीं बचा है। हमने लगभग एक हफ्ते पहले ही इस बात पर ध्यान दिया था कि कमिंस को पूरी तरह से तैयार होने में चार हफ्ते से ज्यादा का समय लगेगा। दुर्भाग्य से हमारे पास समय नहीं बचा है, लेकिन हम दूसरे टेस्ट मैच को लेकर काफी आशान्वित हैं।"

मुख्य कोच ने आगे कहा, "कमिंस इस हफ्ते गेंदबाजी करने के लिए वापस आ जाएंगे, और यह एक बहुत बड़ा कदम है। हम उस दूसरे टेस्ट मैच की ओर बढ़ रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसका सकारात्मक परिणाम होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि कमिंस अगले महीने टेस्ट टीम के साथ पर्थ जाएंगे।

मैकडोनाल्ड ने इस बात को स्वीकार किया कि स्कॉट बोलैंड का घरेलू मैदान पर गेंदबाजी औसत 12.63 है। ऐसे में बोलैंड कमिंस की अनुपस्थिति में पर्थ के गेंदबाजी आक्रमण में संभावित रिप्लेसमेंट के रूप में उभर रहे हैं।

मैकडोनाल्ड ने कहा, "अपने कप्तान को खोना आदर्श नहीं है, लेकिन जब आप स्कॉट बोलैंड को संभावित रिप्लेसमेंट के रूप में देखते हैं, तो यह कोई बुरी स्थिति नहीं है। आदर्श रूप से, हम चाहते हैं कि कप्तान उपलब्ध रहे, लेकिन तब स्टीव स्मिथ जिम्मेदारी संभालेंगे।"

--आईएएनएस

केके/एएस