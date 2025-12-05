एशेज: ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जो रूट का पहला शतक, अकेले दम इंग्लैंड को संभाला

ब्रिसबेन, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज (2025-26) के दूसरे टेस्ट की शुरुआत गुरुवार से ब्रिसबेन के गाबा में हुई। पहला दिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज जो रूट के लिए यादगार रहा। रूट ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। यह उनके करियर का 40वां टेस्ट शतक है।

जो रूट ऑस्ट्रेलिया में अपना 16वां टेस्ट खेल रहे हैं। दुनियाभर के मैदानों में शतक लगाने के लिए मशहूर रूट ने अपने एक दशक से भी लंबे करियर में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक नहीं लगाया था। रूट ने इस कमी को पूरा कर दिया है और वो भी उस गाबा के मैदान में जहां बल्लेबाजी बेहद मुश्किल मानी जाती है।

चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए रूट ने अकेले दम इंग्लैंड की पारी को संभाला है और छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को मजबूती की ओर ले जाने का जज्बा दिखाया है।

रूट ने 181 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का 40वां शतक है।

गाबा में शतक लगाने वाले रूट इंग्लैंड के आठवें बल्लेबाज हैं। उनसे पहले मॉरिस लेलैंड, टोनी ग्रेग, इयान बॉथम, मार्क बुचर, एंड्रयू स्ट्रॉस, एलिस्टयर कुक, और जोनाथन ट्रॉट लगा चुके हैं। गाबा में दोहरा शतक लगाने वाले एलिस्टर कुक इंग्लैंड के एकमात्र बल्लेबाज हैं। रूट, लेलैंड के बाद गाबा टेस्ट के पहले दिन सेंचुरी बनाने वाले दूसरे इंग्लिश प्लेयर हैं।

पहले दिन के 67.2 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 269 रन बना लिए थे। जो रूट 111 रन पर खेल रहे थे। उनके साथ क्रीज पर जोफ्रा आर्चर हैं।

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पर्थ में खेला गया पहला टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है।

--आईएएनएस

पीएके