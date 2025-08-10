एशेज में दमदार वापसी से आलोचकों को जवाब देना चाहता हूं : मार्नस लाबुशेन

ब्रिस्बेन, 10 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं दी गई थी। लाबुशेन एशेज के लिए टीम में वापसी करना और दमदार कर आलोचकों का मुंह बंद करना चाहते हैं। लाबुशेन बतौर ओपनर भी खेलने को तैयार हैं।

पिछले 10 टेस्ट की 19 पारियों में एक भी शतक लगाने में नाकाम रहे लाबुशेन को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह नहीं दी गई थी। उनकी जगह कैमरन ग्रीन को टीम में शामिल किया गया था और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। ग्रीन टेस्ट फॉर्मेट में प्रभावित नहीं कर पाए थे।

द ऑस्ट्रेलियन से बात करते हुए लाबुशेन ने कहा, "यह मुश्किल था। आप कभी भी टीम से बाहर नहीं होना चाहते। तीन या चार साल तक मेरा औसत लगभग 60 का रहा, लेकिन पिछले एक-दो साल से मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं एशेज में श्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे करूं, इसके बारे में सोच रहा हूं।"

उन्होंने कहा, "करियर में एक बार ऐसा निर्णायक मोड़ जरूर आता है, जब हमें संदेह करने वालों को गलत साबित करना होता है। टीम से बाहर होने के बाद मुझे भी खाली समय में इस तरह के विचार आए। मैं भी अपनी वापसी से संदेह करने वालों को गलत साबित करना चाहता हूं।"

लाबुशेन ने कहा कि मैंने पूरे करियर में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की है। लेकिन, मौजूदा समय में कोई भी विकल्प नहीं है। मुझे बतौर ओपनर भी टीम का हिस्सा बनाया जाता है, तो मुझे बेहद खुशी होगी।

लाबुशेन इस महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल सकते हैं। उसके बाद वह शेफील्ड शील्ड में क्वींसलैंड के लिए खेल सकते हैं। दोनों मौकों पर उनके पास चयनकर्ताओं को एशेज के लिए प्रभावित करने का मौका होगा।

लाबुशेन आखिरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बतौर ओपनर खेले थे। दोनों पारियों में वह 17 और 22 रन बना सके थे।

2018 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले 31 साल के लाबुशेन ने 58 मैचों की 104 पारियों में 11 शतक, जिसमें 2 दोहरे शतक हैं, और 23 अर्धशतक की मदद से 4,435 रन बनाए हैं।

--आईएएनएस

पीएके/एएस