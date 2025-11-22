एशेज : कप्तान स्टोक्स के दम पर इंग्लैंड का करारा जवाब, ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 132 रन पर ढेर

पर्थ, 22 नवंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलियाई टीम पर्थ स्टेडियम में जारी एशेज सीरीज 2025-26 के पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में सिर्फ 132 रन पर ऑलआउट हो गई। इसी के साथ मेहमान इंग्लैंड ने पहली पारी के आधार पर 40 रन की बढ़त हासिल कर ली है।

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 172 रन पर सिमट गई।

इंग्लैंड ने मुकाबले की छठी गेंद पर ही जैक क्रॉली (0) का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद 39 के स्कोर तक बेन डकेट (21) और जो रूट (0) भी पवेलियन लौट गए थे।

यहां से ओली पोप ने हैरी ब्रूक के साथ चौथे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी करते हुए मेहमान टीम को संभालने की कोशिश की। ओली पोप 58 गेंदों में चार चौकों के साथ 46 रन बनाकर आउट हुए।

यहां से हैरी ब्रूक ने कप्तान बेन स्टोक्स (6) के साथ 21 रन, जबकि जेमी स्मिथ के साथ 45 रन की साझेदारी की।

हैरी ब्रूक इस पारी में अर्धशतक लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 61 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 52 रन की पारी खेली। वहीं, जेमी स्मिथ 22 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए।

मेजबान टीम की ओर से मिचेल स्टार्क ने 12.5 ओवरों में 58 रन देकर 7 विकेट अपने नाम किए। वहीं, ब्रेंडन डोगेट ने 2 विकेट निकाले। शेष 1 विकेट कैमरून ग्रीन के नाम रहा।

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत भी खराब रही। इस टीम ने दूसरी गेंद पर ही डेब्यूटेंट जैक वेदरलैंड (0) का विकेट गंवा दिया। उस समय तक टीम का खाता भी नहीं खुला था।

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 31 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन यहां से ट्रेविस हेड ने कैमरून ग्रीन के साथ पांचवें विकेट के लिए 45 रन जुटाते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। ट्रेविस हेड 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि कैमरून ग्रीन ने मेजबान टीम के खाते में 24 रन जोड़े।

मुकाबले के पहले दिन तक कुल 19 विकेट गिरे। इंग्लैंड को सस्ते में समेटने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी अपने 9 विकेट गंवा दिए थे।

मुकाबले के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने खाते में सिर्फ 9 ही रन जोड़ सकी। नाथन लियोन (4) को ब्रायडन कार्स ने अपना शिकार बनाया, जिसके साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम 132 के स्कोर पर सिमट गई।

इस पारी में इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने 6 ओवरों में महज 23 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जबकि कार्स ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इनके अलावा, जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट अपने नाम किए।

